¿Será posible saber qué contactos o conversaciones grupales de WhatsApp Messenger te han enviado mensajes que todavía no lees? Sí, existen dos maneras: primero, a través de las notificaciones, pero muchos suelen desactivarlas para que nadie revise el contenido de sus chats; y segundo, gracias a un widget que solo se encuentra disponible en la versión de la referida aplicación para los usuarios de Android, esta última te enseñaré a activar y utilizar, lo mejor de todo es que no aparecerás conectado (en línea). Es necesario aclarar que no descargarás programas de terceros o APKs modificados del servicio de mensajería original, pero sí es imprescindible que tu teléfono inteligente cuente con el sistema operativo del robot verde.

Así puedes saber quién te escribió en WhatsApp sin entrar a la app

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, ubícate en la pantalla principal de tu celular.

Procede a realizar el gesto pellizcar , como si estuvieras reduciendo el zoom de la cámara.

, como si estuvieras reduciendo el zoom de la cámara. Se habilitarán unas opciones en la parte inferior.

El siguiente paso es presionar sobre la función “ Widget ”.

”. Desplázate hacia abajo y toca en “WhatsApp”.

Escoge el widget denominado “ 4x2 ″ y toca en “ Añadir ”.

″ y toca en “ ”. Coloca tu huella digital de ser necesario.

En la interfaz principal del celular te saldrá un recuadro con todos los mensajes no leídos.

Estos son los mejores trucos de WhatsApp que te recomiendo

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

Síguenos en nuestras redes sociales: