¿Te escriben a cada rato? De seguro tu amigo quiere que le respondas rápidamente cuando estás conectado en WhatsApp. Sin embargo, en ocasiones, no puedes debido a que te encuentras en el bus o en algún lugar donde tus manos estén ocupadas o se te impida manipular realmente tu celular. Es por esa razón que hoy te explicaré el truco para que nunca más aparezca “en línea” en la app y así chequear desapercibido tus conversaciones sin que la otra persona te exija tener que responder en ese instante. De esa manera también protegerás tu privacidad dentro de la app, algo que las APK no cuentan en estos momentos, como es el caso de WhatsApp Plus. Así que para que realices todos los pasos sin temor a equivocarte no hay necesidad de usar programas alternos y todo lo que tienes que emplear te lo muestro en este tutorial que no te llevarás más de 3 minutos.

Cómo evitar aparecer “en línea” en WhatsApp para Android y iPhone

Lo primero será siempre actualizar la aplicación de mensajería rápida

Para ello anda a iOS Store o Google Play para comprobar si tienes la última versión.

Una vez hecho eso, debes ir a tu celular y pulsar sobre WhatsApp.

En el caso de los Android anda a Ajustes, mientras que en los iPhone dirígete a Configuración

Ahora presiona donde Privacidad.

WHATSAPP | De esta manera podrás ocultarte por completo en WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Allí anda a “Hora de últ. vez y En línea”.

Define quén puede ver la hora en la que te conectas. Yo te recomiendo que elijas “Nadie”.

Mientras que en el otro apartado deberás pulsar en “Igual que la hora de últ. vez”.

Una vez culminado esos pasos, deberás reiniciar WhatsApp.

WHATSAPP | Recuerda que cuando actives esto, tampoco verás si tu amigo está conectado. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Con ello tu amigo nunca más podrás visualizar el tiempo en que estás conectado ni tampoco cuando te encuentran online.

Eso sí, si tu contacto tiene una versión anterior de WhatsApp, puede que aún no puedas ver esos cambios.

