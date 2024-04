¿Alguien te ha dejado “en visto”? Esa es una de las cosas más cuestionables en la actualidad. Son muchas las personas quienes suelen abandonar una conversación o simplemente no desean responder en ese momento. Si es algo importante y necesitas saber su opinión, entonces puedes usar un audio que se ha convertido en viral y que, de seguro, te ayudará a despertar la curiosidad de tu contacto. Se trata del “Hola por qué no me has mandado un WhatsApp”. Es por esa razón que hoy te explicaré en qué momento mandárselo y, sobre todo, en qué redes. Recuerda que esto dependerá mucho del contexto en el que gire tu conversación.

Descargar “Hola por qué no me has mandado un WhatsApp”

Para ello puedes usar la página voicemod

Esta web te ofrece un montón de audios graciosos para que los descargues y se lo mandes a quien desees .

. En el buscador debes colocar “Hola por qué no me has mandado un WhatsApp” .

. Oyerás una dulce voz que ha encantado a muchos.

Solo pulsa el botón de descarga y listo.

WHATSAPP | Si lo que quieres es decargar ese audio tan dulce, entonces sigue los pasos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En ese instante, se guardará el audio en tus archivos .

. Solo deberás ir a WhatsApp, presiona sobre el clip .

. Ahora pulsa en el ícono del audio y busca el sonido que descargaste anteriormente .

. En ese instante, tu mensaje se mandará como “Nota de voz” .

. Y listo, de seguro tu amigo o compañero quedará impresionado con lo que le enviaste y te responderá rápido.

Recuerda que ese audio solo debes usarlo en WhatsApp, ya que no guarda relación con Instagram o Facebook.

