WhatsApp no realiza transformaciones desde hace mucho en los dispositivos iPhone; sin embargo, al parecer la app de Meta ha escuchado la voz de sus usuarios y acaba de ejecutar una ligera modificación dentro de los terminales de Apple. ¿Te has dado cuenta? Lo bueno es que esta función se puede apreciar en todos los equipos sin importar el sistema operativo iOS que tengas, ni mucho menos si es un terminal antiguo. ¿De qué se trata? Recuerda que en los smartphones de Cupertino no se puede bajar la Beta, a menos que seas afortunado, por lo que debes optar por ingresar solo a Apple Store para obtenerla sin ningún problema. Sigue estos pasos para tener el nuevo diseño.

Cómo obtener el nuevo diseño de WhatsApp en tu iPhone

Lo primero será ingresar a iOS Store .

. Allí busca la aplicación de WhatsApp .

. Luego encontrarás una nueva actualización. Solo deberás descargarla .

. En ese momento observarás que tu WhatsApp ha cambiado.

WHATSAPP | Así se verá el nuevo diseño de WhatsApp en tu iPhone. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Entre los cambios que se aprecian a primera vista es que todo regresa a color azul.

Eso quiere decir que las tonalidades verdes que habían han desaparecido .

. Aunque de momento no se está agregando herramientas como la opción para poner un nuevo número y así usar dos cuentas al mismo tiempo.

WHATSAPP | Asimismo verás que todo se vuelve nuevamente azul en la app. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Tampoco se le ha integrado la particularidad de tener el botón de “Actualización automática”.

Aunque se espera, según WABeta Info, que WhatsApp también pueda cambiar de color, de momento eso solo se ve en los usuarios que son Beta Tester.

