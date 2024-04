WhatsApp está cambiando no solo en funciones, sino que está agregando un nuevo diseño que tiene una vista minimalista, es decir, resaltando el color blanco por encima del verde clásico que te acompañó desde que empezaste a usar la aplicación. Esto se ve reflejado específicamente en los terminales Android donde la apariencia de la app de Meta no se había modificado de manera radical. ¿Ya lo tienes? Esto se ve reflejado en aquellas personas que han descargado la nueva versión de la plataforma de Mark Zuckerberg; sin embargo, si es que aún no cuentas con ello, no te preocupes, porque hoy me encargaré de decirte cómo lo obtuve y qué es lo que debes hacer para habilitarlo en tu dispositivo con sistema operativo de Google.

Por qué aún no tienes el nuevo diseño de WhatsApp

Lo primero será chequear siempre Google Play .

. Allí anda y busca WhatsApp. Luego chequea si hay una actualización.

Recuerda que es mejor siempre bajar la versión más actual de la app de Meta para obtener mejoras .

. Si no fue así, también puedes unirte a la Beta de la aplicación .

. Usualmente solo debes ir en la parte baja de la tienda de Google y presionar en “Participar” .

. Aunque en los últimos días se ha detectado que no hay vacantes para unirte.

Otro truco para poder obtener el nuevo diseño de WhatsApp será ingresar a este enlace donde podrás hacerte con la versión más reciente del APK de WhatsApp .

. Solo deberás bajar la última versión y actualizar sobre la app que tienes.

Esta no borrará ninguna de tus conversaciones ya que se trata de la app oficial.

Recuerda que si usas algún programa extraño como WhatsApp Plus, en ese sentido sí podrían verse afectados tus chats.

