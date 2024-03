¿Ya tienes el nuevo diseño minimalista de WhatsApp? La app de Meta ha decidido modificar su estructura no solo para que así puedas usarla sin demasiados colores saturados y que esta se asemeje mucho al estilo iPhone, sino también a sus hermanas Facebook Messenger e Instagram. Es de esa manera que, con los nuevos matices, observarás el encabezado en color verde, mientras que el resto en una tonalidad blanca cuando está en modo claro, y ploma cuando se encuentra en el modo oscuro. Si bien todos los dispositivos ya están optimizados para recibir esta nueva plataforma, muchos aún no lo tienen. Si es tu caso, pues no te preocupes porque aquí te daré todos los pasos para que puedas descargarlo de manera rápida y sencilla. Solo sigue los pasos.

Cómo descargar el nuevo diseño minimalista de WhatsApp

Lo primero que tienes que hacer será ingresar a Google Play

Allí, en el buscador, deberás poner WhatsApp.

Una vez hayas encontrado la aplicación, solo debes desplazarte hacia abajo y presionar en “Ser beta tester”.

Presiona en “Participar” y accederás a una nueva ventana para unirte a la Beta de WhatsApp.

WHATSAPP | Recuerda que puede que no hayan vacantes para unirte a la Beta de WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En ese instante solo debes esperar un poco y te saltará una nueva actualización.

Instálala y listo. Ya podrás tener el color minimalista de WhatsApp.

Sin embargo, en caso no haya ninguna vacante, puedes realizar el siguiente paso.

Para ello te recomiendo descargar el APK de WhatsApp usando este enlace.

WHATSAPP | Cuando estés en la Beta de WhatsApp, verás que también ha cambiado el menú de los Ajustes. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Chequea siempre la fecha de actualización ya que la Beta tiende a ser bastante constante en updates.

Una vez lo descargues, debes actualizar la app y listo.

Si la has dejado abierta, lo mejor será cerrarla para luego ejecutarla nuevamente.

