WhatsApp aún no tiene implementada la inteligencia artificial, pese a que se ha anunciado desde el año pasado. Por medio de la web WAbeta Info, esta IA te permitirá no solo encontrar conversaciones con rapidez, sino también crear stickers, transcribir tus audios a texto, corregir ciertas faltas ortográficas y hasta mejorar buscar información sobre un dato que te interesa. Mientras se espera que esta llegue, existe un truco que me gusta bastante para poder no solo contar con este programa en mi dispositivo móvil, sino también para que me ayude en mis conversaciones completamente en español y gratis. Se trata de Pi Asistente. ¿Ya lo tienes? ¿Quieres su número? Lo bueno es que no hay necesidad de descargar alguna aplicación ni mucho menos contar con algún APK que puede dañar tu dispositivo móvil. Recuerda que si deseas obtener las nuevas herramientas de la plataforma de Mark Zuckerberg, también puedes unirte a la beta usando este enlace.

Cómo añadir Pi Asistente en WhatsApp

Para poder usar Pi Asistente en WhatsApp es necesario tener que registrar un número.

¿Cuál es este? Se trata del “ +1 (314) 333-1111″.

Recuerda anteponer el símbolo “+” para que no tengas ningún problema.

WHATSAPP | Recuerda siempre anteponer el código "+1" en el número de WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Una vez que lo hayas hecho, revisa dentro de tus contactos de WhatsApp si ya lo tienes activo .

. Si no es así, puede usar este enlace: “ https://wa.me/13143331111 ″

Este te llevará directamente a Pi Asistente para que hables en español y totalmente gratis

Si ninguno de estos dos pasos te funciona, deberás ir a https://inflection.ai/

En la esquina superior de la web se encuentra un botón que dice “Meet Pi”.

WHATSAPP | De esta manera podrás tener Pi Asistente en WhatsApp. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

Presiona sobre ella y se te darán una serie de pasos para poder chatear con Pi.

Cuando llegues a una conversación, pregúntale que deseas saber si usa WhatsApp.

Y este te dará el número o enlace.

Recuerda que si está en inglés, solo háblale en español para cambiar el idioma.

Estos son los mejores trucos de WhatsApp que te recomiendo

Síguenos en nuestras redes sociales: