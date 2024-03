Una de las cosas que me gusta siempre de WhatsApp es que puedes emplear diversidad de funciones para chatear con tus amigos sin problemas, pero también tienes la oportunidad de emplear una serie de trucos que el mismo Meta no quiere que sepas. Es por esa razón que hoy te daré un pequeño listado con algunos tutoriales resumidos para que le des un ojo y hagas el que más te guste. Eso sí, no hay necesidad de que tengas que descargar alguna aplicación de terceros o un APK desconocido, por el contrario, todo se hace desde el mismo programa comandado por Mark Zuckerberg. Te recomiendo además que siempre trates de actualizar la plataforma desde Google Play o iOS Store con la finalidad de que recibas las herramientas primero antes que todos tus contactos.

Trucos de WhatsApp que Meta no quiere que sepas

Leer mensajes sin abrir WhatsApp: Lo primero que debes hacer será ir a tu celular Android y presionar sobre un espacio vacío de tu pantalla. En ese instante te aparecerá en la parte baja una pestaña que dice Widgets. Pulsa sobre ella y deberás elegir el cuadrado de WhatsApp. Con ello podrás definir su tamaño y listo, cada vez que recibas un mensaje, se apreciará allí sin necesidad de abrir la aplicación.

Cambiar el color de fondo de tus conversaciones: Desde ahora, en la versión Beta, puedes modificar el color de tus conversaciones de WhatsApp independientemente. Solo anda a cualquier chats y presiona los tres puntos de la esquina superior. Allí hay un botón que dice "Fondo de pantalla". Elige su diseño y listo.

WHATSAPP | Si lo que deseas es leer tus mensajes sin tener que abrir WhatsApp, entonces usa este truco. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Copia de seguridad cifrada: Desde ahora cualquier copia de seguridad que hagas en tu WhatsApp estará protegida por una contraseña. Para ello anda a Ajustes, Chats, Backup y dirígete hacia abajo. Presiona el botón de “Realizar Copia de seguridad cifrada” y se te indicará que pongas una contraseña. Con ello ya tendrás todo protegido.

Información sobre copia de seguridad: Un detalle que a muchos les ha sorprendido es que ahora aparece debajo de tu copia de seguridad que debes administrar tu Google Drive, ello debido a que WhatsApp ocupará parte de la nube.

WHATSAPP | De esta manera podrás cambiar los fondos de tus chats individuales. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

Estos son los mejores trucos de WhatsApp que te recomiendo

