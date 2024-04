WhatsApp no solo se ha renovado a nivel estético, sino que también ha variado añadido formas y funciones a su plataforma para dispositivos Android. Por ejemplo, en ella puedes encontrar un nuevo menú para así acceder rápidamente a cualquier tipo de herramienta sin necesidad de hacer muchos pasos. Sin embargo, en la más reciente versión también puedes tener no solo el minimalismo, sino el “modo oscuro” totalmente renovado. Solo debes seguir todos estos pasos para empezarlo a usar y sorprender a todos tus amigos sin la necesidad de tener que bajar programas extraños como es el caso de WhatsApp Plus. Recuerda que esto solo funciona en los smartphones con sistema operativo de Google, ya que, en la mayoría de casos, los iPhones ya vienen con este modelo.

Cómo obtener el nuevo “modo oscuro” en WhatsApp

Lo primero será hacerte con la Beta de WhatsApp.

Para ello solo debes ir a Google Play y buscar el nombre de la app.

En ese instante anda a la parte media de la pantalla.

Aparecerá un mensaje donde se te brindará la opción para unirte a la Beta de WhatsApp.

En caso de que no haya vacantes, puedes recurrir a este enlace.

Si también dice que está cerrado, lo único que hay que hacer es descargar el APK

Tan solo digita en tu navegador “WhatsApp Beta Descargar”.

Aparecerán un montón de enlaces. Presiona la que te sea la más confiable.

Recuerda chequea la fecha en la que se actualizó la app. Descárgala y listo.

Cuando la instales, solo debes poner en “Actualizar” y listo.

Ahora queda abrir la aplicación. Luego dirígete a Ajustes.

En ese instante solo dirígete a “Chats” y luego en “Tema”.

Elige el “modo oscuro” y ya podrás contar con el renovado “Dark theme” de WhatsApp

