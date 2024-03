En WhatsApp siempre trato de utilizar la mayor cantidad de emojis en mis conversaciones. A veces tiendo a emplear desde los animales, banderas, climas, hasta los platos de comida, incluso, en ciertos casos, los corazones de diversos matices. Sin embargo, hay otros emoticones que no me atrevo a mandar debido a que no conozco el significado real. Es por esa razón que hoy te diré qué quiere decir el ícono de la cara sonriente, también conocido como Smirking Face en inglés, misma que tiene un aspecto en particular. ¿Lo sabes? Para que nunca te equivoques o lo envíes algo sin tener una explicación, es momento de consultar la web de Emojipedia, una página que se encarga de interpretar todos los símbolos que hay en tu teclado. Solo debes estar atento.

Que significa la cara sonriente en WhatsApp

Usualmente este emoji es representado con una media sonrisa a un lado de la boca, lo que a menudo implica presunción.

También quiere decir que es confianza en uno mismo o un sentido de superioridad .

. Pero no solo ello, sino que este emoji puede transmitir coqueteo o sugerir una actitud astuta y cómplice.

De igual forma, en otros casos puede significar que esa persona está queriendo decir que tiene razón.

Incluso, la web emojiterra indica que quiere decir: satisfecho consigo mismo o para sugerir un entendimiento secreto entre personas.

indica que quiere decir: satisfecho consigo mismo o para sugerir un entendimiento secreto entre personas. Smirking Face se aprobó como parte de Unicode 6.0 en 2010 y se agregó a Emoji 1.0 en 2015.

Frases donde puedes usar el emoji de WhatsApp

Acabo de lograr la presentación como un jefe.😏

Tengo una sorpresa secreta para ti... pero no te la diré todavía.😏

Cuando sabes la respuesta a la pregunta pero quieres dejar que ellos la resuelvan😏

