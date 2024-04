¿Alguna vez te han preguntado por qué mandas el corazón blanco en tus conversaciones de WhatsApp? Si eres de enviar este emoji, pues te comento que sí está relacionado con el amor, pero no como el que te imaginas. Como sabes, en la app de Meta existen varios tipos de emoticones: desde las carita amarillas, las personas expresando un sentimiento y hasta las banderas de todos los países; sin embargo, los que más llaman la atención son los corazones pues hay de tonalidades amarillo, verde, azul, celestre, entre otros. Incluso hay uno que causa sensación y es el que te he mencionado al inicio. ¿Conoces realmente su significado? No te preocupes porque desde hoy ya no te quedará ninguna duda para que no lo uses en tus chats de manera incorrecta. En ese sentido debes recurrir a Emojipedia, la web que se encarga de traducir todos los símbolos de tu teclado.

Qué significa el corazón blanco en WhatsApp

El corazón blanco puedes utilizado para expresar pureza .

. Pero también, en el caso de que hayas peleado con alguien, quiere decir paz .

. En el caso estés enamorado de alguien y no te puedes declarar, te recomiendo que uses este emoji ya que expresa un “amor platónico”.

WHATSAPP | Así luce el corazón blanco en aplicaciones distintas a WhatsApp. (Foto: Emojipedia)

Por otro lado, está relacionado con la inocencia.

Dependiendo del contexto, también tiene que ver con un amor incondicional y sincero, sin segundas intenciones ni intereses ocultos.

El emoji también conocido como White heart, según Emojipedia, se aprobó como parte de Unicode 12.0 en 2019 y se agregó a Emoji 12.0 en 2019

WHATSAPP | El corazón blanco se encuentra en la sección de "Símbolos" de WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Frases donde puedes usar el corazón blanco en WhatsApp

Te quiero con todo mi corazón blanco, eres una persona muy especial para mí. 🤍

La amistad verdadera es como un corazón blanco, sin malicia y sin envidia. 🤍

Aunque nuestra relación no sea romántica, te envío un corazón blanco como muestra de mi cariño y respeto hacia ti. 🤍

