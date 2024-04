En WhatsApp pueden aparecer varios símbolos cuando envías un mensaje: el doble check gris que significa que tu texto ha sido recibido por la otra persona; el doble check azul, que indica que tu contacto ha leído el mensaje; mientras que el reloj determina que aún no se ha podido mandar tu escrito. Sin embargo, a veces suele aparecer un solo check gris, mismo que, de seguro, te ha causado extrañeza. Pues no te preocupes que hoy te diré con exactitud cómo interpretarlo para que no tengas ninguna duda, por ejemplo, puede ser debido a que tu amigo o familiar no se encuentra en un lugar con señal y, como consecuencia, dicho mensaje aún no ha sido enviado del todo. ¿Puedes borrarlo? Claro que sí, pero dejarás huella de que “ha sido eliminado”. Antes de que lo hagas, chequea este tutorial.

Qué significa un solo check gris en tus chats de WhatsApp

Existen varias traducciones sobre el check gris en WhatsApp.

La primera de ellas es que está relacionado con un posible bloqueo de la otra persona .

. En caso hayas enviado un mensaje y está así por horas, significa que ese usuario ya no desea hablar contigo .

. Puedes comprobarlo con una sola llamada y listo. Si suena, quiere decir todo lo contrario.

WHATSAPP | A veces sucede esto debido a que una persona te ha bloqueado en WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Pero también, como te había adelantado, puede ser que tu amigo o familiar no se encuentre en una zona donde haya señal.

Por ende, no podrá recibir tu mensaje como normalmente lo hace.

Cuando nuevamente se encuentre en un lugar con buena señal , tu mensaje será enviado y aparecerá el doble check gris .

, . Cabe precisar que si tu te encuentras sin internet en el móvil, no aparecerá el check gris, por el contrario, solo se mostrará el ícono del reloj.

Aquí te dejo más notas interesantes de WhatsApp

Síguenos en nuestras redes sociales: