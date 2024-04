WhatsApp es conocida no solo por ser la plataforma de chat más grande del mundo, sino que también es donde la gran mayoría de usuarios chatea son cualquier persona. A lo largo de los años la aplicación perteneciente al conglomerado de Meta trae una serie de funciones que ya he estado probando y que me han gustado bastante como el “modo 24 horas”, el cambio de diseño que ahora es minimalista, o la opción donde se te permite colocarle un fondo único a tu conversación. Pero a veces me aparece el mensaje “Nuestro servicio está experimentando un problema”. ¿Qué significa? Si también se te mostró, entonces aquí te explico qué es realmente.

Qué significa “Nuestro servicio está experimentando un problema” en WhatsApp y cómo solucionarlo

Si eres estabas chateando en WhatsApp y de la nada te apareció un mensaje diciéndote “Nuestro servicio está experimentando un problema”, no fuiste el único .

y de la nada te apareció un mensaje diciéndote . A veces esto ocurre ante una eventual caída de WhatsApp a nivel mundial.

Para poder comprobarlo solo deberás dirigirte a DownDetector para saberlo.

para saberlo. En caso no sea así, y no se refleje ninguna caída, te ayudaré a solucionar este problema yendo a los Ajustes de tu celular.

Comprueba de que haya conexión a internet o de tus datos .

. Revisa si en tu router todo está funcionando normal. En caso contrario trata de reiniciarlo .

. Chequea que no esté activo el “modo avión”. A veces también me sucede que lo presiono de casualidad.

