¿Ya has descargado Disney Plus en tu celular? Ya son muchas las personas que disfrutan en la actualidad de la programación de Disney+ , en donde no solo encontrarás las clásicas películas de todos los tiempos, sino también series y hasta contenido exclusivo de los parques temáticos.

Sin embargo, varios no solo han pagado una gran suma de dinero para poder usar la app, sino que, en la mayoría de casos, no han podido acceder a la aplicación de Disney Plus a través de sus televisores. ¿Compatible o no?

Pues existen algunos requisitos que debe cumplir tu TV para poder disfrutar de Disney+ . Aunque son mínimos, deberás tomarlos en consideración:

Si tu televisor es LG: Hace algunos meses se dio a conocer que LG y Disney se funcionaron para que las personas puedan disfrutar de todos los programas desde un Smart TV. Sin embargo, este solo funcionará si tu TV es posterior al año 2016.

Recuerda que hay algunas Tv's que no son compatibles con Disney Plus. (Foto: Disney)

Si tu televisor es Samsung: Al igual que LG, la mayoría de los televisores inteligentes son compatibles con el sistema operativo Tizen, con el cual trabaja Samsung. Pero, si es anterior al año 2016, no podrás ver nada con él a menos que uses la alternativa que te sugerimos antes.

Es de tal forma que si tienes una TV de antes del 2016, es mejor utilizar un dispositivo como es el caso de Roku o Google Chromecast. Desde allí podrás acceder a la aplicación de manera mucho más fácil y práctica. Pero no solo ello, sino que también podrás enviar contenido desde tu celular al televisor de forma rápida.

