Padre de cinco hijos, vocero a tiempo completo de uno de los videojuegos más populares y gamer de larga trayectoria. Esas son algunas de las características que describen a Robbye Ron, actual Brand Manager de Pro Evolution Soccer para Latinoamérica, con el que pudimos conversar largo y tendido a propósito del próximo lanzamiento este 15 de septiembre de eFootball PES 2021 Season Update (PlayStation 4, Xbox One y PC), el 25 aniversario del juego, el próximo eFootball PES 2022 que saldrá para las consolas de la nueva generación (PlayStation 5/Xbox One X) y todo lo relacionado al futuro de la saga de fútbol virtual de Konami . Esta entrevista también está disponible en versión audio por si prefieres escucharla en vez de leerla.

eFootball PES 2020 y eFootball PES 2021 Season Update

Actualmente fuiste ascendido de community manager a gerente de la marca PES para todo América. ¿En qué consiste tu nuevo cargo y qué significa en tu relación con la comunidad de PES latinoamericana? ¿Quiere decir que ya no te tendremos más de visita por la región promocionando futuras entregas de PES?

Hoy por hoy, estoy cumpliendo los dos cargos porque estamos en medio de una pandemia. No estamos trabajando desde la oficina, no hemos tenido tiempo de ver para el futuro community manager pero sobre el tema de que no estaré visitándolos, claro que seguiré yendo a promocionar y a contarles lo que se viene en los próximos PES. Eso no va a cambiar. Ahora veo temas más apegados a la marca y de marketing pero es difícil para mí dejar a la comunidad de lado porque yo aún soy gamer y aún sigo perteneciendo a la comunidad. La verdad es que es un gusto seguir ascendiendo, sumando puntos y fichas para todo lo que queremos los jugadores de PES dentro de Konami.

¿Qué balance nos puedes ofrecer de lo que fue eFootball PES 2020? ¿Cómo cierra el año previo al lanzamiento de eFootbal PES 2021 Season Update?

La verdad es que nos fue muy, muy bien en temas de ventas, en lo que la gente se ha sumado a jugar este año. También tuvo un poco que ver esta pandemia inesperada, que movilizó todo el tema de los videojuegos y las ventas apenas arrancó la cuarentena, que seguimos viéndolas hasta ahora. Por supuesto, también cayó justo en el momento que anunciamos la baja de precio. Fueron varias cosas las que se dieron en el mismo momento. Hemos cerrado un año fantástico en temas de ventas y, por supuesto, por la cantidad de jugadores que tenemos hoy por hoy jugando tanto en línea como offline. El año lo cerramos positivamente y creo que da pie al lanzamiento de lo que venimos ahora con eFootball PES 2021 y pensando también en el futuro de la saga.

Si bien eFootball PES 2020 será la base de eFootball PES 2021, ¿qué es lo que podemos esperar en esta nueva entrega anunciada bajo el título de Season Update? ¿Se sumarán más equipos licenciados de renombre a los cuatro anunciados previamente?

La idea de PES 2021 es un juego que, recordando que acaba de cumplir su 25 aniversario, la estuvimos pensando ya que estamos entre un lanzamiento de nuevas consolas, por lo tanto nuestra decisión fue la de tener un juego bien pulido y terminar de la mejor manera con estas consolas de la generación actual que son la PlayStation 4 y Xbox One . Sobre el tema de licencias, acabamos de anunciar la exclusividad del AS Roma, que se suma a nuestros clubes globales como partner como ocurrió el año pasado con Juventus y para este año tendremos contenido por supuesto de leyendas del equipo italiano de la talla de Gabriel Omar Batistuta, Francesco Totti, Cafu y varias más que estaremos anunciando durante la temporada de eFootball PES 2021.

Metiéndonos de lleno a lo que será eFootbal PES 2021, ¿qué son los llamados Iconic Moments y cómo mejorarán la experiencia de juego? ¿Es cierto que podremos jugar con las versiones “más poderosas” de cracks como Lionel Messi en su debut con el Barcelona o el mismísimo Batistuta cuando era el terror de los porteros en la Serie A?

Esto fue algo que salió en PES 2020 pero no desde el lanzamiento, ya que estuvo disponible a partir de diciembre, pero es algo que vimos que al público le encantó y hemos encontrado un contenido atractivo tanto para los jugadores como para las competencias en las comunidades. Actualmente lo que es MyClub ha comenzado a crecer bastante ya que hay una competencia cuya diferencia entre los jugadores que es mínima. Por ejemplo, tener leyendas de la talla de Diego Maradona y poder sumarlas al equipo era como algo que todo el mundo podía conseguir tener un momento los mismos jugadores. Pero con los Momentos Icónicos, por más que tuvieras a Batistuta como leyenda, ahora lo tendrías en un momento específico de su carrera con una valoración mucho más alta de lo que ya tenía. Este es un modo que estamos promocionándolo con el lanzamiento de PES 2021 (que sale el 15 de septiembre tanto en fisico como digital) pero en las versiones digitales hay versiones de los clubes las cuales viene cada una de ellas con un jugador de Momentos Icónicos para su respectivo club. Por ejemplo, si compras la versión del Barcelona tendrás la versión de Lionel Messi 2007, con su característico look de pelo largo y mucho más joven. Tendremos muchos detalles más como celebraciones y, por supuesto, una valoración distinta a lo que tendrán los otros jugadores o el mismo jugador en una distinta época.

¿Qué tipo y cuántas versiones habrá de eFootball PES 2021? ¿La versión física tendrá alguna edición coleccionista?

Las ediciones especiales directamente son digitales ya que son la de los clubes licenciados. En versión estándar física lo llamativo, aparte que viene con 2,000 monedas de MyClub, es la portada. Tener a Lionel Messi y a Cristiano Ronaldo como parte de la portada es algo que todos los fanáticos del fútbol queremos coleccionar. La portada la lanzamos no hace mucho, es más, no tenemos ni una semana con la portada lanzada donde tenemos a Alphonso Davis, el jugador canadiense del Bayern Munich campeón de Europa en estos momentos; a dos estrellas en el centro como Messi y Cristiano que no necesitan mayor presentación; y tenemos a la derecha al inglés Marcus Rashford del Manchester United, otro joven que sobresale a nivel mundial. La idea con PES 2021 era como cerrar el tema de las consolas de esta generación con las dos máximas estrellas en la mitad y comenzar a ver hacia adelante con dos juveniles en los extremos con futuro, que ya es su presente, y ojalá que puedan llegar a niveles grandes y también por qué no ser jugadores legendarios en algún momento. La idea es esa: Tener un mix en la portada que pueda llevarnos a todos a cerrar estos 25 años y a pensar en qué vendrá de ahora en adelante con PES.

Lionel Messi

Hablando justamente de Messi, muchos dan como un hecho su salida del Barcelona aunque el mundo todavía está a la espera de un pronunciamiento oficial de su parte; sin embargo, él aparece como la portada del juego. ¿Ya tienen preparado algún plan de contingencia para evitar que se repita lo ocurrido con Neymar en la previa al lanzamiento de PES 2018?

Eran portadas totalmente distintas. La del PES 2018 era una portada del FC Barcelona , que te pedía por favor no tener un jugador que ya no pertenecía al club, y nuestra portada hoy por hoy es la de nuestros embajadores. Messi es un embajador de PES. Nosotros tenemos un contrato con él como embajador con lo cual él decidirá qué uniforme querrá usar en una próxima portada o alguna actualización. Igual, estamos hablando de muchos rumores en estos momentos porque si entramos a las redes sociales hoy, Messi tiene como siete equipos por los que va a firmar. Igual, estamos a días del lanzamiento lo cual sería imposible poder cambiar la portada física. Si algo llegaría a pasar tendríamos que ver qué se puede hacer a futuro pero la verdad que hoy por hoy estamos con esta portada y muy contentos de tenerlos primero a esos cuatro jugadorazos en la portada y, después, pase lo que pase y lo que decida Messi , veamos qué tipo de relación tendrá con el tema del juego. Hoy hay muchos rumores pero de los que más me gustan es hablar del encuentro entre Pep Guardiola y Messi porque justo este año tenemos de vuelta al español en el juego como entrenador. Si me pongo a pensar con Messi en su versión de jugador Momento Icónico y lo junto con el técnico Pep Guardiola, les estoy creando una historia lindísima para jugar Liga Master. Imagínate las cosas que la gente podrá recrear gracias a eFootball PES 2021 este año.

Recientemente se anunció que la versión móvil de eFootbal PES 2021 será lanzada a fines de octubre. ¿Se complementará con la versión de consola del juego o se tratan de entregas completamente distintas? ¿Y qué significa el cambio de motor gráfico para el futuro del juego en los smartphones?

Esa es muy buena pregunta. Habrá detalles en los cuales vamos a enfocarnos más adelante. Hoy por hoy si hablamos de PES 2020, no hay nada en común en que puedas relacionarlo uno a otro, pero estamos ya en un momento que vamos para ese lado. Si nos avanzamos un poquito en el tiempo anunciamos que los juegos de consola y de PC de ahora en adelante para la próxima generación, PES cambiará al motor al Unreal Engine, que ya se usa en los móviles. Entonces, a futuro seguramente habrá muchas más novedades en ese tema porque al usar ese motor nos va a permitir muchas más ventajas en poder tener el sueño de todos que es unificar el juego móvil con las consolas.

La pandemia de COVID-19 y el teletrabajo

La pandemia de COVID-19 vino y cambió la vida tal como la conocemos. Además de tener que trabajar desde casa, ¿en qué otra manera afectó al equipo detrás de la saga la situación actual en el desarrollo de eFootball PES 2021? ¿Qué cosas positivas sacaron de esta experiencia?

Lamentablemente nadie estaba preparado para esto y ojalá que todos los que estén leyendo esta entrevista estén bien. Hemos pasado por un momento fatal pero estamos saliendo adelante. Lo que más nos afectó a todos fue el dejar la oficina y trabajar desde casa, ya que no es algo tan fácil de acostumbrarse, especialmente si no estás preparado con toda la tecnología pero creo que lo que más pudo haber impactado al juego y, a todos en manera general, es en el tema deportivo, es la falta de fútbol porque nosotros estamos haciendo un juego de fútbol, que siempre a estos tiempos de septiembre ya tenemos todas las transferencias, sabemos cuáles son los campeones, quienes jugarán las copas internacionales y todo eso. Este año se atrasó todísimo. Es más, (Bayern Munich) ni una semana tiene como campeón de Europa, entonces imagínate todas las cosas que se tienen que actualizar ahora en adelante por medio de paquete de datos porque como está todo atrasado, el juego sale un poquito antes de lo que serían las próximas temporadas. Normalmente cuando lanzamos el juego en septiembre ya estamos con la temporada nueva encima, pero esta vez, aún no. Hay detalles en los cuales nos ha perjudicado y nos ha dado más trabajo por hacer, aparte del tema del cambio de estructuras de campeonatos y todas esas cosas también que seguramente vamos a poder ver más adelante en los juegos, pero la verdad que esperamos en ese tema creo que hemos hecho un gran trabajo y lo vamos a ver reflejado el 15 de septiembre. Lo que a nosotros más nos afectó fue no saber lo que pasaría con los campeonatos: unos terminaron, unos se suspendieron, otros se cancelaron y recién ahora estamos viendo los inicios de unos torneos y otros que aún siguen debatiendo volver a las canchas reales. Pero lo positivo de eso es que el fútbol virtual se convirtió en el pan de cada día de todo el mundo al ya no tener el fútbol real. Tanto clubes como canales de televisión y contenido digital, todos vinieron a pedir y ver cómo podíamos hacer para poder juntarnos y armar torneos y contenido para transmitirlo durante la pandemia . Por ese lado, los jugadores de esports sacaron una gran ventaja y el tema también de los esports en el continente, que era un tema que recién estaba arrancando. Pudimos acortar los caminos y estamos pronto a profesionalizar varios de nuestros jugadores en nuestra Latinoamérica.

¿Cómo fue trabajar con las grandes figuras del fútbol que aparecen en el material promocional del juego como Lionel Messi en la que llamamos ahora la “nueva normalidad”?

Normalmente nosotros visitábamos a Messi cada año para hacer todas las tomas de marketing y videos que necesitamos armar con cada uno de los embajadores. Este año, el equipo mismo de Messi tuvo que hacerlo y, por supuesto, ellos cumplieron con todo el tema de precaución contra el COVID-19. Esta vez nosotros no pudimos ser parte de estas grabaciones y todo fue a través de llamadas por Zoom y reuniones a remoto primero porque varios países no te dejaban viajar, segundo porque no íbamos a poner en riesgo el bienestar de nosotros ni de alguien más. Se trabajó igual pero muy distinto, tratando de usar también la tecnología que la teníamos ahí frente a nosotros y nunca la usábamos. Hoy por hoy nos ha obligado a cambiar y poder hacer cosas desde casa que nunca habíamos pensado hacerlo antes.

eFootball PES 2022: el futuro

Y hablando sobre eFootball PES 2022, ¿su futuro lanzamiento está garantizado entonces para la misma fecha en la que se lanza anualmente los juegos de la saga? ¿O una eventual decisión de las principales ligas del mundo de volver a posponer sus temporadas como ocurrió hace unos meses retrasaría su llegada a las tiendas para el próximo año?

Vamos a ver primero cómo le va a eFootball PES 2021 pero en temas de futuro, no ha habido retrasos. No podemos echarle la culpa a nada del COVID-19. Nosotros el tema lo hemos llevado y manejado bien. Ha sido mucho más trabajo, no te puedo mentir. He tenido días, es más los estoy teniendo hasta hoy, de largas horas de trabajo especialmente porque cuando tú estás en la oficina tienes una hora de entrada y otra de salida, pero como estás en casa y especialmente formas parte de una empresa global cuyas oficinas más grandes son las de Los Angeles, Londres y Japón, tenemos distintos horarios de trabajo. Estamos a semanas del lanzamiento, así que nos adecuamos en vez de perder un día más de trabajo. Hay ventajas y puntos en contra, pero estamos contentos, especialmente yo, que amo lo que hago y trabajar en esto del fútbol virtual, especialmente en PES, un juego que cumple 25 años de los cuales he vivido todos. Así que me siento como uno de los que pudo ver a Maradona y Messi jugar al mismo tiempo y seguir toda la saga de PES (risas).

Dicen que cuando uno hace lo que le gusta no se considera trabajo y eso es algo que noto de tu persona cada vez que conversamos en la previa al lanzamiento de los juegos de PES. Es curioso porque si buscas tu nombre en Google, lo primero que aparece es información vinculada al juego, es decir, que te has convertido en un sinónimo del mismo.

El trabajo es muy grande, a mí me encanta, pero también soy gamer y sé que hay muchas cosas que se pueden seguir mejorando y lo estamos intentando, seguimos tratando de conseguirlo. La verdad que contento. Y sobre el tema ese que dices que buscas Robbye Ron en Google, si algún día me hacen un artículo de Wikipedia saldrá que Robby Ron está casado con PES y tiene una amante que es mi esposa (risas).

Durante la sequía mundial de deportes, en un conocido canal deportivo de televisión paga peruano se transmitieron partidos de eFootball PES 2020 en un intento de trasladar las tardes de fútbol que se vivían en los estadios a las casas de los televidentes y muchos se preguntaban por qué la Liga 1 no aparecía en la lista de campeonatos disponibles. ¿Por qué no se agrega si existe una fuerte demanda entre los gamers peruanos fanáticos de PES? ¿Cuándo podremos ver en el juego al previamente conocido como Torneo Descentralizado?

La verdad es que seguimos intentando y la idea hoy por hoy fue más de mantener la esencia. Hemos renovado este año con la selección peruana , que para nosotros era muy importante mantenerla ya que el público peruano, especialmente en estos últimos años, ha tenido una afinidad excelente con la selección por los logros obtenidos con la clasificación al Mundial Rusia 2018 y, como estamos a víspera de varios torneos internacionales, creo que era primordial mantenerla y hemos conseguido eso. Por eso en este año, en eFootball PES 2021 mantenemos los cuatro clubes del año pasado como Alianza Lima , Sporting Cristal , Universitario de Deportes y Sport Boys, además de la selección peruana, y esperamos seguir viendo formas de poder sumar y cumplir el sueño de todos los peruanos que es el de tener su liga. Esperamos que a futuro podamos sumar la Liga 1 y poder la próxima vez, ojalá no sea vía Zoom sino frente a frente, contarles esta esperada noticia para el próximo año.

PES y los esports

Gracias a la exposición mediática que ha tenido PES en nuestro país por sus comunidades, en especial por el trabajo que realiza la Liga Peruana de PES con sus torneos tanto presenciales como online, y los anuncios relacionados a la inclusión de importantes clubes nacionales, ¿en qué puesto se ubicaría Perú al hablar de ventas del juego a nivel regional? ¿Es cierto que figura en la segunda posición?

(Risas) Estás bien informado tú, ¿ah? Mira, no quiero hablar de numeros porque son temas muy confidenciales, pero están arriba. La verdad, los peruanos consumidores del juego y la comunidad como Liga Peruana de PES han apoyado bastante para este crecimiento en Perú y el tema de licencias también ayudó bastante, así como comenzar a sumar clubes peruanos, tener un estadio y la selección en el juego. Viendo este desarrollo, gracias a estos puntos que se lograrán con la comunidad y con el juego, creo que da para comenzar a ver qué inversión más se puede hacer a futuro y por qué no pensar en la Liga 1. Esto va de la mano y es bueno verlo así porque puede ser algo que también se puede plantear en el futuro en otras regiones, de ver cómo la comunidad y los fanáticos comenzaron a crecer y se ganan el contenido con el tema de las compras. Es importante destacarlo y también agradecerle al público peruano porque soy un agradecido en primer lugar porque todos los fanáticos me apoyan en trabajar en lo que yo más quiero y para mí esa es una responsabilidad muy grande. Agradecerles a todos ellos que siguen comprando PES día a día. A Perú lo llevo en el alma y creo que una de las cosas más tristes y que me ha dolido por el COVID es no haber estado por allá, especialmente en esta semana que estamos haciendo el tour de prensa no poder haber estado con el Pisco en mano en las noches de Lima.

¿Qué opinas de toda la gestión de los equipos de esports de PES que varios clubes profesionales de fútbol están formando? ¿Qué proyectos a futuro se vienen?

Es muy importante comenzar a sumar el tema de los esports a los clubes, especialmente con los que ya somos partners, pero es un trabajo grande que ha hecho la comunidad de comenzar a sumar a otros clubes que no están licenciados en el juego. Eso es algo que nos ayuda mucho a ver cómo crece esto por el fanatismo y por la importancia que le dan los peruanos al PES. Por culpa de la pandemia hemos acortado muchos plazos en el cual por ahí me tocaba a mí o a nuestra gente de licencias explicar mucho el tema de los esports a gerentes de los clubes, por un tema que están acostumbrados a vender y consumir fútbol real en vez de fútbol virtual, pero creo que al final nos ayudó bastantísimo en ese tema y hoy por hoy los clubes están buscando no solo armar, ya que varios tienen su equipo de esports, sino que también los chicos vivan de esto. Es una cosa con la que hemos ya crecido bastante en Europa, que hemos armado desde el año pasado con la eFootball.Pro, donde hay jugadores latinoamericanos como Guifera, que es muy conocido en Perú ya que ha jugado para Universitario de Deportes varias veces. Si no lo saben Guifera es un jugador que quedó campeón de lo que es nuestro Mundial de PES varias veces y actualmente es un jugador que vive de esto porque fue contratado por el FC Barcelona, que lo sacó de Sao Paulo, lo llevó a Barcelona, le puso un lugar para vivir y el chico tiene que ir todos los días al club como cualquier otro empleado a practicar PES, crear contenido y esa es la vida de ellos. Entonces imagínate alcanzar ese sueño que tienen todos, ¿no? Si por ahí no pudimos ser futbolistas y representar a estos clubes grandes en las canchas reales, hoy podemos cumplir un sueño y hacerlo de manera virtual, en las canchas virtuales, ya sea de tu club favorito o de los clubes más grandes de Europa.

Quién es Robbye Ron

Además de tu labor promoviendo la marca de PES, solemos verte también como comentarista ocasional en torneos organizados por las comunidades tanto de forma presencial como online. ¿Cómo una persona tan ocupada como tú tiene tiempo para participar de esa forma tan activa?

Como soy un apasionado y siempre agradecido a la comunidad, yo me presto para lo que me inviten y saco un tiempo no sé de dónde para poder ayudarlos con comentarios. Ellos aprecian mucho mi presencia y me sumo a eso. A mí me gusta todo lo que tiene que ver con PES y si se puede ayudar a la comunidad a seguir creciendo con mi presencia en estos partidos, transmisiones torneos ayuda, yo le doy el ok y seguimos apoyándolos. La verdad que a mí me gusta hacerlo y me gusta compartir. Lo que más extraño por culpa de esta pandemia es compartir con la comunidad en todos esos eventos a los que íbamos, con los eventos de esports que hacíamos, de poder escucharlos porque mucha gente aparte que te ve como representante del juego, se suma ahí para charlar contigo y contarte sus problemas, sus sugerencias y sus sueños relacionados con PES. Es bonito poder juntarnos. Esperemos a futuro volver a estar allá.

Dejemos de lado la charla sobre eFootbal PES 2021 Season Update y la futura salida de eFootball PES 2022 para hablar un poco de ti. A lo largo de la entrevista has dejado bien en claro que antes que nada, eres un gamer por lo que te pregunto: ¿Cuál es tu PES favorito de toda la saga?

¡Uy! Mira yo siempre digo, y muy claramente, que es una pregunta muy difícil de contestar porque antes tenía mucho más tiempo y podía jugar por días. Mi única responsabilidad en aquel entonces era ir a la escuela y ponerme a jugar todo el día. Habiendo dicho eso, creo que me quedo con el Winning Eleven 7 y el PES 2010. Uno, porque el Winning Eleven 7 tiene una de las mejores jugabilidades de PS2 y dos, porque con el PES 2010 fue el año en que comencé a crear los Option File, que me lanzaron a la fama con la comunidad y me di a conocer. Así que estoy agradecido con esos dos títulos.

Como había pasado un buen tiempo desde la última vez que tuvimos la oportunidad de conversar largo y tendido, hice una rápida búsqueda tuya en Google y me topé con un portal argentino que te entrevistó en 2015 donde contaste que te divorciaste por el PES.

(Risas) Hubo un momento en mi relación con mi esposa en el cual se dividía entre o somos nosotros o somos PES. Y bueno, hoy soy gerente de la marca de PES y estamos muy contentos por las decisiones que se han tomado en esta vida.

¿Por qué crees que PES 2013 y PES 2017 siguen teniendo tanta acogida entre los gamers, al punto que hasta la fecha todavía se realizan torneos con esos dos juegos?

Creo que es específicamente porque son los juegos más pulidos de cada plataforma. Nosotros cerramos la vida de PES en PlayStation 3 con PES 2013 porque ahí cambiamos el motor para 2014 y ya era otro juego, era otro tema. Entonces cerrábamos la historia de PES en PS3 con PES 2013 y sobre PES 2017, no concuerdo con esa parte de tu pregunta porque creo que ese título se lo va a llevar PES 2021 porque estamos cerrando lo que es la plataforma PS4 y Xbox One con PES 2021. Así que creo que cuando hablemos en un par de años más me dirás que tenía razón y que a la gente le terminó gustando y pareciendo que PES 2021 fue el juego de esta generación que se nos va.

Y ya para terminar, ¿eFootbal PES 2022 saldrá para PS4, Xbox One y Nintendo Switch?

Hoy por hoy no estamos hablando todavía del futuro de PES pero lo único que te puedo decir es que estamos trabajando en eso. Hemos cambiado el motor del Fox Engine al Unreal Engine y estamos con unas ganas de próximamente, después de lanzar PES 2021, comenzar a hablar un poquito más de lo que se vendrá a futuro y llevarlo a ustedes por este camino de desarrollo de PES. Nos queda primero esperar que salga PES 2021, disfrutarlo un poco y después sí comenzar a charlar de lo que se vendrá en el futuro. Lo bueno que hay futuro y hay futuro con PES para rato.

