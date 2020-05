¿Cuáles son las fotos que tus amigos le dieron 'me gusta’? Facebook está lleno de trucos. La red social se ha convertido en una de las aplicaciones más consultadas en los tiempos de cuarentena por gran número de usuarios. A través de ella no solo se enteran de las noticias que sucede en su localidad, sino también venta de productos, visualizar tutoriales entretenidos, conocer lo que hace un determinado artista, etc.

También se pueden visualizar las fotos, videos, historias y comentarios que realizan todos los días tus amigos utilizando Facebook, así como mantenerte comunicado con ellos, compartir momentos y evitar mayor estrés que el generado en todo el día.

En la última semana la red social de Mark Zuckerberg ha habilitado el “me encanta”, una nueva reacción que tiene como símbolo un emoji abrazando a un corazón que significa que todos nos mantengamos unidos en esta cuarentena. Pero así como esta, existen más trucos en la web.

¿Quieres saber a qué fotos le dio ‘like’ o ‘me gusta’ un amigo tuyo, tu pareja, tus compañeros de trabajo, tu familiar, tu papá o hermano, etc.? Entonces sigue este truco.

¿Quieres saber cuáles son las fotos en las que tu amigo le dio 'like'? Sigue este truco. (Foto: Facebook)

CÓMO SABER A QUÉ FOTO LE DIO ‘ME GUSTA’ TU AMIGO

El truco es bastante sencillo aunque de momento solo funcione desde la página web. No necesitarás de ninguna extensión o programa alterno para poder ejecutar estos pasos en Facebook.

Lo primero que hay que hacer es ir a Configuración de Facebook

Una vez dentro deberás elegir la pestaña de Idioma

En Idioma de Facebook deberás cambiar del español a inglés. Una vez hecho esto, verás cómo la red social ahora está en otro idioma.

Deberás colocar en el buscador "Photos liked by". (Foto: Facebook)

En el buscador “photos liked by” seguido del nombre de la persona a la que deseas seguir. Por ejemplo: “photos liked by Mark Zuckerberg”

Recuerda que si deseas volver al idioma español en Facebook nuevamente deberás ir a configuración y desde allí volver a cambiar cómo deseas que se vea la página.

