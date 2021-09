El pasado mes de febrero del año 2004 se creó Facebook, la red social más importante de todos los tiempos, está comenzó siendo tan básica que solo te permitía publicar fotos, textos y conversar con tus contactos. Todo cambió cuando la compañía lanzó su primer aplicativo para móviles, desde ese momento llegaron los cambios y añadieron las publicaciones de videos, reacciones, Marketplace, transmisiones en vivo y las historias, la última fue tan popular que tuvieron que agregarlas a WhatsApp e Instagram. En esta oportunidad te enseñaremos un novedoso truco para que puedas ver los estados de tus contactos sin que ellos lo sepan.

Seguro que tienes muchas razones para no ver la historia de un contacto en Facebook, de repente no quieres que la otra persona crea que paras pendiente a su vida o simplemente te da vergüenza. A veces suele suceder que uno de tus contactos pública un estado hace un minuto (pero tú no lo sabes) y de casualidad lo ves, esto es muy vergonzoso porque da a entender que estás pendiente a lo que sube.

Es importante aclarar que este truco que a continuación te ensenaremos solo funciona desde un móvil Android o iPhone, no tendrá efecto si navegas a través de una computadora o portátil. Asimismo, Facebook no posee una herramienta para ver las historias de forma anónima a diferencia de WhatsApp o Instagram que sí la tienen.

COMO VER LAS HISTORIAS EN FORMA ANÓNIMA

Primero, ingresa a Facebook y en la parte superior se ubicarán las historias.

y en la parte superior se ubicarán las historias. Ahora, activa el modo avión de tu equipo para perder toda conexión a internet.

Después, presiona la historia de un contacto que quieres ver, pero, si ha subido varias solo podrás ver la primera, incluso si vuelves a repetir el truco.

El siguiente paso es cerrar la aplicación.

Finalmente, desactiva el modo avión y abre Facebook. Cómo puedes apreciar la historia aparece como no vista.

¿Tienes algún problema con Facebook y quieres solucionarlo? Haz clic aquíy sigue los pasos para solucionar los inconveniente que presentas con el aplicativo. En tanto, si lo que quieres es denunciar abusos u otras conversaciones que infringen las normas de Facebook Messenger presiona el siguiente enlace. También puedes sacudir tu smartphone para reportar algún inconveniente.