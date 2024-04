Una de las cosas que me gusta mucho de Facebook Messenger es que no solo puedes decorar tus conversaciones a tu gusto: cambiándola de color, poniéndole apodos a tus amigos, o simplemente creando stickers. Pero desde el 10 de marzo la aplicación perteneciente a Meta se ha modificado, generando que no solo tengas la opción para poder mandar fotos en alta calidad, sino también crear álbumes. ¿Es lo único? No. La plataforma integró además un nuevo botón a modo de código QR. ¿Qué se hace con él? ¿Para qué funciona? Pues es momento de decirte todos los detalles para que así logres emplearlo desde ahora.

Qué es el código QR que aparece en Facebook Messenger

Para poder ver el código QR solo debes ingresar a Facebook Messenger

Allí dirígete a las tres barrita de la esquina superior.

Observarás el ícono de la rueca .

. En ese instante verás todo un panel de configuraciones. En la esquina superior se muestra un recuadro pequeño

FACEBOOK | De esta manera podrás acceder al código QR que aparece en Facebook Messenger. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Presiona allí y observarás tu código QR .

. Eso sí, lo bueno es que lo puedes restablecer en caso ya no quieras que nadie acceda a él.

Con esta herramienta, cualquier persona te podrá añadir a Facebook Messenger sin necesidad de ser contacto.

FACEBOOK | De esta forma se verá tu código QR de Facebook Messenger. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Asimismo, tampoco necesitará escribir tu nombre para acceder.

Solo tiene que escanearlo y listo, se abrirá un panel para poder chatear y compartir todo lo que desees.

