En muchas ocasiones hemos estado a la espera de que nos llegue algún correo electrónico importante por Gmail, sin embargo, pasan las horas y el mensaje todavía no aparece en nuestra bandeja de entrada. Esto nos hace pensar que aún no recibimos nada hasta que buscamos en la carpeta de “No deseados” y lo encontramos. En la siguiente nota vamos a enseñarte un truco para que los mensajes lleguen directamente a tu bandeja principal y no al Spam.

De repente has pasado por una situación en donde un correo electrónico podría cambiarte la vida, ya sea por motivo de alguna entrevista laboral, un contrato de trabajo, etc., y cuando creías que no te habían enviado nada buscas en la bandeja de Spam y te sorprendes al encontrar el correo que necesitabas responder con urgencia.

MÁS INFORMACIÓN | Aprende a configurar Gmail para cancelar el envío de correos electrónicos

Esto ya no será un problema, a continuación te enseñaremos un truco para evitar que los correos electrónicos de Gmail lleguen directamente a la carpeta de “No deseados”. Sigue los pasos:

Ingresa a Gmail desde una computadora.

desde una computadora. Haz clic en “Configuraciones”, la encuentras en la parte superior derecha con el ícono de una rueda dentada (engranaje).

Luego presiona en “Ver toda la configuración”.

Se abrirá una nueva pestaña y en la parte superior nos aparecerán varias opciones, elegimos “Filtros y direcciones bloqueadas”.

Si no encuentras la referida función presionas CTLR + F y escribes “Filtros y direcciones bloqueadas”.

En el interior de esta pestaña tenemos que hacer clic en “Crear nuevo filtro”.

Se abrirá una ventana como si fuéramos a redactar un correo. Donde dice “De” escribimos la dirección de correo electrónico de la persona o empresa que no queremos que sus mensajes vayan al spam.

Aquí escribimos el correo electrónico de la persona o empresa que no queremos que vaya al Spam (Foto: Mag)

Ahora, presionamos en “Crear Filtro” y nos abrirá una nueva ventana en donde tenemos que marcar las opciones “Nunca enviarlo a Spam” y “Aplicar también el filtro a los mensajes que coincidan”.

Finalmente, hacemos clic en “Crear filtro”.

Elegimos las opciones que mostramos en la imagen (Foto: Mag)

Listo, este proceso puedes repetirlo cuantas veces quieras en Gmail para que el correo del remitente que consideres importante no vaya de manera directa a la carpeta de Spam, sino a la bandeja principal “Recibidos”. Es importante aclarar que este procedimiento solamente puedes realizarlo desde una computadora, si lo intentas desde un teléfono móvil sea Android o iPhone no funcionará.