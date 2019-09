¿Quieres mejorar tus búsquedas? Entonces prueba estos trucos. Este viernes 27 de setiembre, Google cumple 21 años y a lo largo de su historia ha vivido gcambios que lo llevaron de ser un buscador de información en Internet a la compañía que hoy conocemos. Incluso muchos utilizan “Googlear” como verbo, a modo de sinónimo de buscar algo en la web.

La cantidad de información disponible en internet es inmensa y, muchas veces, esto nos dificulta dar con el resultado indicado de lo que estamos buscando. Para ponerlo en números Google posee en su índice más de 60 mil millones de direcciones web; y el crecimiento es constante: en 2008 esa cifra era de “sólo” de 1 billón.

Para poder refinar nuestras búsquedas en la web existen ciertas palabras mágicas llamadas “operadores” que nos van a ayudar a acotar los resultados y encontrar más fácil y más rápido lo que necesitamos. Prueba los siguientes trucos:

site: Permite buscar en sitios o dominios específicos. Ejemplo: certificados antecedentes penales site:pj.gob.pe Los resultados solo serán de la dirección que ingresen.

filetype: Nos ayuda a encontrar archivos específicos en la web. Si sabemos que el contenido que buscamos está en, por ejemplo, un archivo PDF, podemos utilizar este operador para encontrarlo más fácilmente: filetype:pdf informe de finanzas FiFA

related: Buscá sitios con contenido similar a uno que ya conozcas. Por ejemplo, si quieres encontrar más recetas, usa: related:recetas.com.

OR: Busca páginas que contengan, por lo menos, una de varias palabras clave. Ejemplo: maratón OR carrera.

info: Obtén información sobre una dirección web, incluida la versión en caché de la página, páginas similares y páginas que se vinculen al sitio. Ejemplo: info:google.com.

define: Si te encontraste con una palabra que no conoces y quieres saber su significado utiliza este operador. Por ejemplo: define:nefelibata

¿Te has preguntado cómo poder realizar búsquedas en Google sin temor a equivocarte?

A esta lista se suman los ya clásicos signos que nos permiten filtrar en Google aún más los resultados para no perder tiempo buscando:

Signo menos (-): Al usar el signo menos o un guión antes de una palabra o un sitio, excluyes los sitios que contengan esa información de los resultados. Puede ser útil para palabras con múltiples significados, como "Jaguar", la marca de autos, y "jaguar", el animal. Ejemplo: jaguar velocidad -auto

Comillas (“): Al escribir una palabra o una frase entre comillas, los resultados sólo incluirán páginas con las mismas palabras en el mismo orden de las que están dentro de las comillas. Solo usa esta opción si quieres buscar una palabra o frase exacta. Ejemplo: "Alquileres en Jesús María".

Puedes utilizar dos o más para hacer que tu búsqueda sea cada vez más específica y encontrar mucho más fácil lo que buscas. Por ejemplo, si quieres saber los horarios de salida del Metro de Lima y del Metropolitano puedes usar: horarios site:lineauno.pe OR site:metropolitano.com.pe para encontrar información sobre las horas de salida de cada sistema de transporte.

También puedes aplicar en Google el signo menos (-) sobre los operadores para cancelar sus funciones. Por ejemplo, si quieres que un sitio no aparezca entre tus resultados de búsqueda sobre todo lo relacionado al planeta Tierra, puedes poner: Vistas satèlite planeta Tierra -site:nasa.gov

Sin embargo, debes de tener cuidado si realizas una búsqueda con operadores o signos de puntuación y no agregar ningún espacio entre el operador y los términos de búsqueda. Si buscas, por ejemplo, dolar site:bcrp.gob.pe, la búsqueda funcionará, pero si ingresas dolar site: bcrp.gob.pe, no lo hará y te presentará resultados que no se ajustan a lo que necesitas.

