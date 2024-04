Enviar a alguien la dirección textual de tu casa o negocio es algo muy sencillo de realizar, lo complicado es cuando otra persona intenta buscar esa ubicación a través de Google Maps, sobre todo si el sitio se encuentra en una zona de difícil acceso, así que hoy te enseñaré a colocar tu casa o empresa en el mapa de la referida aplicación desarrollada por Alphabet Inc., así el punto exacto del lugar aparecerá rápidamente en las sugerencias de búsqueda de la plataforma, por ejemplo: solamente vas a colocar “Casa de Juan” o “Empresa de Juan” y ya no será necesario escribir la dirección completa. El sitio por agregar no saldrá únicamente en Google Maps, sino también en otros aplicativos que utilicen este servicio, como por ejemplo: WhatsApp, apps de delivery, transporte, etc. Toma nota y sigue cada uno de los pasos.

Así puedes añadir tu empresa o casa en Google Maps

Primero, verifica que Google Maps no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Abre la aplicación y pulsa prolongadamente sobre un lugar que no esté registrado , que sea el punto exacto de tu casa o negocio.

, que sea el punto exacto de tu casa o negocio. En la parte inferior te aparecerá la ventana “ Pin colocado ” y las opciones “indicaciones”, “iniciar”, “guardar”, etc., deslízala hacia arriba.

” y las opciones “indicaciones”, “iniciar”, “guardar”, etc., deslízala hacia arriba. El siguiente paso es oprimir en “ Agregar un lugar ”.

”. Coloca el nombre del lugar, una categoría, referencia, etc., más abajo tienes el campo “Más detalles”, en donde podrás añadir el horario de apertura, cierre, número de contacto, sitio web, fecha de inauguración y fotos del lugar (imprescindible en caso sea una empresa).

Ahora, presiona el botón azul que dice “Enviar”.

Listo, Google va a verificar la información y te enviarán un correo al Gmail cuando corroboren la veracidad de la ubicación.

El lugar aparecerá en cuestión de horas o días, dependiendo de cuánto tiempo tarde Google.

