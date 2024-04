Seguro que en más de una oportunidad has utilizado Google Maps, ya sea para ir a la casa de tus amistades y familiares, llegar a un determinado establecimiento o simplemente para saber si hay trafico en las avenidas y calles que transitas con tu vehículo. La referida plataforma de navegación por defecto te muestra el mapa con la vista “Estándar”, misma que tiene un fondo de color gris en donde dibujaron de manera muy básica las ciudades (con cuadrados, rectángulos, triángulos y círculos), aquí te ubicas fácilmente por el nombre de las avenidas, sin embargo, existe otra vista denominada “Satélite”, esta ofrece un panorama en 3D o real de los edificios, casas, parques, etc., no es muy común utilizarla porque incluso consume más datos móviles. ¿Cada vez que abres Google Maps aparece el referido modo? Aquí te diré cómo desactivarlo para que siempre veas el gráfico estándar.

La guía para que siempre inicies con el modo estándar en Google Maps

Primero, verifica que Google Maps no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la aplicación.

El siguiente paso es presionar sobre tu foto de perfil que se ubica en el extremo superior derecho.

que se ubica en el extremo superior derecho. Se desplegarán varias opciones.

Toca el apartado que dice “Ajustes”.

Finalmente, busca y desactiva el interruptor denominado “ Iniciar Maps en vista de satélite ”.

el interruptor denominado “ ”. Listo, eso sería todo. Retrocede y el mapa volverá al “modo estándar”, compruébalo saliendo y entrando a la app.

