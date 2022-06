Google Maps se ha convertido en una de las aplicaciones más usadas. Ya sea cuando vayas de viaje o tengas que llegar a una dirección por un tema en particular, esta aplicación es de mucha ayuda. No obstante, el problema radica cuando no tienes acceso a internet en tu iPhone y, por ende, no puedes ejecutar la app.

Para este inconveniente, existe una solución que te permite usar Google Maps sin internet desde un iPhone. En Mag, te explicamos todos los detalles para aplicar este truco.

Cómo usar Google Maps sin internet desde un iPhone

Si lo quieres es evitar quedarte varado en medio de un camino por quedarte sin datos o internet, asegúrate de seguir bien los pasos para que puedas disfrutar de tu camino sin complicaciones.

Lo que primero debes hacer es abrir la app de Google Maps .

. Luego, asegúrate de estar conectado a internet y elige una zona que quieras descargar.

y elige una zona que quieras descargar. Para esto, en la parte inferior de tu dispositivo pulsa sobre la dirección y elige Más.

En instantes tendrás que presionar en Descargar mapa sin conexión .

. Por último, elige la opción Descargar y eso sería todo.

Así puedes usar Google Maps sin internet en tu iPhone. (Foto: Getty Images)

Debes tener en cuenta que esta alternativa la puedes usar siempre y cuando te encuentres en tu propio auto y no si estás a pie o transporte público.

Crea una lista de lugares por visitar en Google Maps

Es un proceso fácil de realizar, el detalle es que tendrás que hacerlo directamente en una PC o laptop, pues la opción no está visible en la app para teléfonos móviles.

Arma tu lista de la siguiente manera:

Abre Google Maps desde una PC.

Haz clic en Menú, luego ve a Tus sitios y entra en Guardados.

En la parte inferior de la pantalla, haz clic en Nueva lista Más.

Asigna un nombre y descripción y para la lista y dale clic en Guardar.

