Google Maps se ha convertido en un aplicativo imprescindible para todos los usuarios que tienen un dispositivo móvil, ya que esta no solo sirve para ubicar una determinada calle, avenida o jirón, sino también puedes visualizar farmacias, super mercados, grifos, peajes y hasta las mejores rutas que te guiarán por zonas en donde no hay tráfico en hora punta. Además, la app cuenta con un truco que te permite buscar cajeros automáticos independientes (no bancos) y hasta agentes de retiro, así que toma nota y sigue los pasos que a continuación te enseñaremos.

Seguro que alguna vez te has quedado sin efectivo y has perdido mucho tiempo buscando por tu propia cuenta un banco, cajero automático o agente, sin embargo, ¿Sabías que Google Maps tiene la capacidad de ubicar los cajeros más cercanos a tu zona? no importa si se trata de un agente instalado al interior de una bodega, de todas maneras lo va a localizar.

Es importante aclarar que este truco funciona tanto en móviles con sistema operativo Android como iOS de Apple. Además, no será necesario descargar aplicaciones adicionales en la Google Play Store o App Store, ya que es una herramienta nativa de Google Maps, quiere decir que se encuentra en la misma plataforma.

CÓMO ENCONTRAR CAJEROS AUTOMÁTICOS EN GOOGLE MAPS

Primero, asegúrate que Google Maps no tenga actualizaciones pendientes en las tiendas virtuales de Android o iOS.

no tenga actualizaciones pendientes en las tiendas virtuales de Android o iOS. Luego, ubícate en la barra donde colocas las direcciones.

Aquí tienes que escribir y buscar ‘Cajeros automáticos’.

Listo, ahora el aplicativo te mostrará los cajeros o agentes más cercanos a ti, el tiempo estimado de llegada es de 5 a 10 minutos.

Además, te informará si se encuentran abiertos o cerrados y otros datos adicionales como el número de contacto, los metros de distancia, etc.

Saldrá el ícono de los cajeros con el símbolo del dólar americano (Foto: Mag)

