¿Vas a recorrer las 7 iglesias este jueves por Semana Santa? Una opción que te recomiendo usar es Google Maps ya que allí no solo puedes definir una ruta en sí, sino crear tu propio mapa para poder cumplir con todas las paradas a los templos, una tradición católica con la que se recuerda las caídas que sufrió Jesucristo antes de llegar al monte donde sería crucificado. Si no puedes armar el tuyo, pues no te preocupes, porque hoy he decidido compartirte una guía para poder realizar esta labor más sencilla, ello en el caso de que no sepas dónde empezar. Lo mejor de todo es que tienes la opción para descargarlo y así emplearlo de forma offline, es decir, sin necesidad de internet, ello debido a que, con las aglomeraciones, los datos no suelen funcionar con normalidad. Tu recorrido partirá desde la Catedral de Lima hasta llegar a la Iglesia de San Francisco.

Cuáles son las 7 iglesias que puedes recorrer en Google Maps

Catedral de Lima

Iglesia La Merced

Iglesia Las Nazarenas

Iglesia Santa Rosa

Iglesia de Santo Domingo

Iglesia de San Francisco

Santuario de Nuestra Señora de la Soledad

Cómo descargar el mapa de las 7 iglesias de Google Maps

Lo primero será ingresar a Google Maps.

Luego vas a ubicarte en la Plaza de Armas de Lima.

En ese instante pulsa sobre los tres puntitos de la esquina superior y presiona en donde dice “Descargar mapa sin conexión”.

GOOGLE MAPS | De esta manera podrás descargar tus mapas y usarlos de forma offline. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Determina la zona que deseas usar de manera offline y presiona en “Descargar”.

Con ello empezarás a bajar el mapa en segundo plano.

Una vez hecho, ya podrás acceder al mapa que te recomendé sobre el recorrido de las 7 iglesias para este Jueves Santo sin usar tus datos.

Estas son algunas cosas curiosas que te recomiendo de Google Maps

Síguenos en nuestras redes sociales: