Muchos en sus dispositivoa Android utilizan sus cuentas de Google o Gmail con la finalidad de acceder a diversidad de aplicaciones y así poder descargarlas sin mayores problemas. Sin embargo, puede que por culpa de tu móvil la compañía de Mountain View sepa dónde te encuentras.

El hecho de que tu correo esté logueado con tu celular puede generar que conozca incluso a qué lugares has viajado, por qué calles has transitado e incluso brindarte recomendaciones de sitios que quizá no te acuerdes que visitaste.

Es por esa razón que hoy te ayudaremos a desactivar esta función para que Google nunca más conozca tu ruta o dónde estuviste anoche.

Cómo evitar que Google sepa dónde estuviste anoche

Lo primero que debes hacer será ingresar a Google Play en tu celular.

Allí pulsa sobre tu foto de perfil.

Se te abrirá un menú donde debes presionar “Administrar cuenta de Google”.

Allí dirígete a la pestaña de “Datos y privacidad”.

Ahora solamente dirígete a Historias de ubicación.

En la parte baja donde dice “Activada” deberás pulsar en “Desactivar y borrar datos”.

De esa manera Google nunca más conocerá dónde te encuentras.

Incluso, si presionas sobre el mapa, observarás todas las rutas a las que fuiste día a día.

También chequearás dónde estuviste hace un año utilizando Google Maps.

De esa manera ya nadie te preguntará dónde estuviste ayer.

