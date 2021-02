Los usuarios de Google Meet pueden comprobar que tanto el vídeo como el audio funcionan correctamente antes de unirse a una reunión con el nuevo espacio introducido en el servicio, que también avisa de fallos o errores de configuración.

Google ha introducido en Meet una característica desde la que se pueden gestionar elementos como el micrófono, los altavoces o la cámara, los permisos de acceso, la conectividad o incluso funciones como la cancelación de ruido de fondo para asegurarse de que el audio y el vídeo funcionan bien.

La compañía destaca en su página de WorkSpace que con esta función, el usuario “puede unirse a las reuniones con la seguridad de que su tecnología funciona y de que los demás lo verán de la manera que desea”.

Esta ‘Sala verde’, como lo denomina Google, se ha empezado a implementar este martes en Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard y Enterprise Plus, así como para clientes de G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education y organizaciones sin fines de lucro.