Google ha confirmado que durante el mes de diciembre comenzará el cierre permanente de las cuentas inactivas, decisión que no solo aplicará en Estados Unidos, sino también a escala mundial. En esta oportunidad, desde Mag te diremos todas las acciones que debes realizar para evitar la eliminación definitiva de tu correo.

Como se recuerda, la empresa tecnológica indicó que borrará tu cuenta con toda su información si no has iniciado sesión en un periodo mínimo de dos años. Además, la drástica medida no solo aplicará para Gmail, también incluyeron a otros servicios de Google vinculados a la dirección del correo, como por ejemplo: Drive, Photos, Play Store, Waze, etc.

No será necesario que utilices o abras cada aplicación para evitar que borren tu cuenta y toda la información que almacenas en las diferentes plataformas de Google. Realiza cualquiera de las siguientes acciones que figuran en el listado y así serás excluido de la purga de correos.

Esto debes hacer para que no cierren tu cuenta de Google el 1 de diciembre

Iniciar sesión en Gmail, Google Drive y Google Photos.

Leer o compartir un correo electrónico a través de Gmail.

Ver un video de YouTube, ya sea en tu celular o una computadora.

Descargar aplicaciones de la Play Store en tu dispositivo móvil con sistema operativo Android.

Crear o participar en una reunión de Meet.

Usar aplicaciones como: Maps, Lens, Calendar, Bard, Chrome, Gboard, Traductor, Google Assistant, etc.

Tener un Android TV o smartphone Pixel.

Suscribirte a Google One.

El truco para encontrar correos archivados en Gmail

Como primer paso, inicia sesión en tu cuenta de Gmail desde tu ordenador.

desde tu ordenador. Acto seguido, entra a la bandeja de entrada de la app.

Tras esto, dirígete al lado izquierdo de la pantalla y pulsa en Más .

. Entre las opciones disponibles, escoge Todos .

. Ahora, en el panel derecho de la pantalla, busca el correo electrónico que archivaste.

que archivaste. Finalmente, podrás leerlo, reenviarlo, entre otras alternativas.

Bajo estas indicaciones, ya no tendrás que preocuparte por encontrar algún email que archivaste en tu cuenta de Gmail.

