Honor , bajo su submarca Honor Choice, han decidido traer la segunda generación de sus auriculares más baratos: se trata de los Honor Choice Earbuds X (también conocidos como X2). Estos no traen almohadilla, pero tienen una colita para controlar lo que desees.

¿Serán buenos por su bajo precio? Aquí te decimos los pro y los contra de los audífonos con Bluetooth que puedes adquirir en las tiendas de Honor.

DISEÑO

El gran diferencial de la nueva versión de los Honor Choice con respecto a la X1 es que ya no integran alhohadillas de silicona que, en algunos casos, ajustaban bien al oído. Sin embargo, según indica la compañía, el dispositivo continúa gozando de versatilidad en su nuevo cuerpo hecho de plástico para poder controlar la música que queremos.

El gran diferencial de la nueva versión de los Honor Choice con respecto a la X1 es que ya no integran alhohadillas. (Foto: Rommel Yupanqui)

Los audífonos inalámbricos vienen en un estuche hecho también de plástico cuya tapa se abre y cierra, casi como automático, con la finalidad de que no ingrese algún tipo de elemento extraño a los casilleros de los audífonos.

En la zona baja del mismo case podemos encontrar el conector puerto USB Tipo-C además un botón a pesión para desincronizar los Honor Choice Earbuds X del dispositivo emparejado y así parearlos con otro celular o PC.

En la zona baja del mismo case podemos encontrar el conector puerto USB Tipo-C además un botón a pesión para desincronizar los Honor Choice Earbuds X. (Foto: Rommel Yupanqui)

No hay que perder de vista la luz luz que nos indica el estado de la batería y si se necesitan conexión: el azul que significa que está en óptimas condiciones; verde, que está siendo usado o se abrió la caja; y rojo que necesita cargarse.

Mudándonos a los auriculares, vemos que cada uno de ellos tiene en cada uno de ellos tienen unos pequeños bastoncitos cuya base es de aluminio para que este se pueda conectar con el case. De igual forma tenemos en la parte superior tenemos una serie de controladores en alto relieve, algo hundidos, con la finalidad de que no te equivoques al pulsar dicha opción.

SINCRONIZACIÓN

Para poder parear los Honor Choice Earbuds X no se necesita ninguna aplicación para poder conectarse. Bastará con tener el Bluetooth encendido para poder parear los auriculares con cualquier tipo de dispositivo sea móvil o laptop. ¿Estarán desarrollando una?

Se desconoce si Honor está trabajando en una app propia para poder controlar todo su ecosistema ya que es un poco difícil controlar un poco la cancelación de ruido, mejorar los decibeles de la música o incrementar los graves.

RENDIMIENTO

Los Honor Choice Earbuds X se pueden controlar mediante toques que no se pueden cambiar por ningún motivo, es decir, estos están predeterminados. Con ella, cuando pulsas la parte superior del bastón dos veces podrás reproducir o pausar la música, sea izquierdo o derecho.

En el caso de que quieras cambiar de canción, debes mantener pulsado dos segundos el auricular derecho; mientras que, si deseas regresar a la canción anterior, debes hacer lo mismo con el izquierdo.

Los Honor Choice Earbuds X se pueden controlar mediante toques que no se pueden cambiar por ningún motivo, es decir, estos están predeterminados. (Foto: Rommel Yupanqui)

¿Y si quiero hablar? Pues para responder una llamada o colgar, deberás pulsar dos veces el auricular izquierdo o derecho, asimismo en caso tengas configurado un asistente de voz en tu celular, puedes pulsar tres veces el audífono. Finalmente, para activar la cancelación de ruido y así tener un sonido más profesional, podemos activar el modo juego manteniendo pulsados los dos auriculares al mismo tiempo por un tiempo no mayor a 3 segundos.

Cada vez que hagamos una determinada acción, el auricular nos dirá qué función hemos habilitado o si hemos pausado una canción mediante notificaciones. Al inicio nos resultó bastante complicado al realizar todos los pasos, pero poco a poco nos hemos acostumbrado sabiendo que no se pueden modificar los toques en los auriculares.

Cada vez que hagamos una determinada acción, el auricular nos dirá qué función hemos habilitado o si hemos pausado una canción mediante notificaciones. (Foto: Rommel Yupanqui)

Lo mejor de todo es que los auriculares los hemos usado para correr y casi no se salen del oído. Pese a no contar con un tipo de ajuste, la ergonomía del audífono genera además que no hayan toques intempestivos. Por otro lado, en el tema del sudor, puede soportar salpicaduras gracias a su certificación IPX4, pero no puede caerse en el agua.

BATERÍA

¿Estás buscando audífonos inalámbricos de larga duración? Los Honor Choice Earbuds X no solo son unos audífonos con las tres b: bueno, bonito y barato, sino que también se le añade una cantidad considerable de batería.

El estuche nos brinda hasta 500mAh, mientras que cada auricular cuenta con 40mAh. Con ello puedes disfrutar de hasta 6 horas seguidas en una sola carga, mientras que 4 horas continuas en cada auricular.

¿Cómo se conecta? Puede ser al tomacorriente o a la computadora. Para ello se integra el USB Tipo-C, aunque esto no le impide que en menos de una hora conectado alcance todo el potencial que necesita para así disfrutar en total de hasta 28 horas, si lo usas en promedio serían 3 días y un poco más.

CONCLUSIONES