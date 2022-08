Honor no solo está lanzando diversidad de equipos en varias gamas, sino que también desea mover sus piezas hacia el gama alta. Es por ello que ha lanzado el Honor Magic 4 Pro en el Perú, un terminal con pantalla curva y hasta diseño bastante ergonómico.

¿Será bueno o malo? Pudimos probar el Honor Magic 4 Pro en su color cyan durante algunas semanas y ya tenemos la review completa para saber si conviene o no.

DISEÑO

El Honor Magic 4 Pro es curvo en todos los lados, tanto en la pantalla como en la zona trasera. Esto le permite al terminal que cuente con buen agarre. Asimismo tiene medidas de 163.6 x 74.7 x 9.1 mm y pesa alrededor de los 206 gramos.

En la zona trasera lleva un cuerpo hecho completamente de vidrio, por lo que debes cuidarlo con el case de silicona, aunque a veces se pegan las huellas dactilares. Allí verás en un pequeño círculo un sistema de cámaras y el sensor flash.

El Honor Magic 4 Pro es curvo en todos los lados, tanto en la pantalla como en la zona trasera. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

A los laterales encontramos no solo frames en aluminio, sino que Honor otorga a su Magic 4 Pro un puerto USB Tipo-C que cumple función de Jack para los audífonos, de modo que puedas conectar los auriculares que están en la caja. Asimismo, tenemos los botones de volumen, el de encendido y apagado, y la bandeja para poder colocar doble NanoSIM, no hay posibilidad de una tarjeta externa.

En la parte delantera contamos con una display curva con bíseles inferiores y superiores netamente que pasan desapercibidos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En la parte delantera, netamente en la fachada, contamos con una display curva con bíseles inferiores y superiores netamente que pasan desapercibidos. Lo bueno es que estas curvas no cuenta con toques fantasmas. A ello le acompaña un orificio en forma de pastilla donde tenemos el lente TOF y la cámara para selfies.

Lo bueno es que el Honor Magic 4 Pro es resistente al agua y al polvo, teniendo IP 68 como certificación, de modo tal que no tienes que preocuparte si estás conversando por teléfono y de pronto el celular cae a la piscina. No le sucederá nada.

PANTALLA

El Honor Magic 4 Pro trae una display de 6.81 que ocupa, según datos de GSMArena , el 93% del total de la fachada. Esta es OLED por lo que los colores son bastante encendidos y suelen presentar nivel de contraste bien definidos, ello acompañado con el HDR10+, lo que brinda que las tonalidades sean lo más parecido a la realidad.

El Honor Magic 4 Pro trae una display de 6.81 que ocupa el 93% del total de la fachada. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Lo mejor de todo es que Honor implementa a su display no solo 120 Hz de tasa de refresco, sino también de 90 Hz y 60 Hz para que disfrutes de la fluidez como desees, evitando el cansancio visual.

¿Se podrán ver bien las series? La pantalla completa aprovecha bien el tema de los videos de YouTube y Netflix. Se ajusta de tal forma que también las zonas curvas se completen con gráficos.

La display no solo 120 Hz de tasa de refresco, sino también de 90 Hz y 60 Hz para que disfrutes de la fluidez como desees. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

El lector de huellas bajo la pantalla es bastante preciso, aunque solo en ciertas ocasiones no pudo reconocer la huella dactilar ya que a veces la pantalla suele ensuciarse demasiado rápido, por lo que te aconsejamos colocarle una mica nueva protectora.

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

El Honor Magic 4 Pro cuenta con 256 GB de almacenamiento interno, una memoria bastante amplia como para evitar cubrir el tema de que no se le puede introducir una MicroSD. Asimismo, llega potenciada por 8 GB de RAM, pero no puede extenderse.

Sobre su procesador contamos con Snapdragon 8 Gen 1, el mismo que le brinda la velocidad en performance, de esa manera el equipo no decaerá. Durante el tiempo de uso no hubo lag de por medio ni mucho menos se cuelga.

El Honor Magic 4 Pro cuenta con 256 GB de almacenamiento interno, una memoria bastante amplia. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Como ya se sabe, el Honor Magic 4 Pro llega con los servicios de Google, por lo que tenemos Android 12, próximo a actualizarse a Android 13, y la capa de personalización Magic 6. Buen punto el de Honor el que también permita que el equipo reciba hasta 3 actualizaciones de software más.

En el caso de Fortnite, en el Honor Magic 4 Pro pudimos usar los gráficos en épica, generando que no sufran parones ni mucho menos lag. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

¿Sobre los videojuegos? En el caso de Fortnite pudimos usar los gráficos en épica, generando que no sufran parones ni mucho menos cuando hay descarga en segundo plano. Se controla bien a los personajes y los disparos suelen ser bastante precisos. De igual forma en Genshin Impact donde tampoco hemos notado lag.

En ambos juegos, la temperatura es más de lo normal, no hay sobre saltos ni mucho menos calentamiento en extremo. No quema para nada pese a que sus componentes son vidrio y aluminio. Punto a favor.

CÁMARAS

El Honor Magic 4 Pro lleva cuatro cámaras en la zona trasera. La principal es de 50 megapíxeles, acompañados de un periscopio de 64 megapíxeles para hacer zoom sin deformaciones o pérdida de calidad, y un ultra gran angular de 50 megapíxeles. Pero se le añade uno más que es el sensor TOF.

En plena luz del día podemos sacar buenas imágenes con detalles bastante increíbles. El dispositivo se desempeña correctamente evitando que salgan sombras o algún tipo de oscuridad a las fotos cuando se cola una nube.

Así toma las fotos el Honor Magic 4 Pro. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Así toma las fotos el Honor Magic 4 Pro. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Así toma las fotos el Honor Magic 4 Pro. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En caso te encuentres en el cenit, el dispositivo no cae en balance de colores, por el contrario, trata de iluminar las zonas donde existe algún tipo de oscuridad para sacar el máximo provecho de sí. No hay tampoco deformación de la realidad como otros dispositivos y pese a que uses el HDR tendrás una imagen sin demasiado tratamiento.

La calidez y el frío en las tonalidades tienen balances que no desestiman. El desempeño de su apertura focal de 1.8 determina mayor iluminación al querer hacer fotos panorámicas.

Así toma las fotos el Honor Magic 4 Pro. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Así toma las fotos el Honor Magic 4 Pro. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el tema del gran angular, si bien decae poquito en colorización, sin perder la luminosidad, el Honor Magic 4 Pro presenta un ángulo de visión de 122 grados. Lo que sí me he dado cuenta es que los detalles suelen ser un poco imprecisos a los laterales del resultado de la imagen, pero que en el fondo se mantiene de manera correcta.

El teleobjetivo permite realizar al Honor Magic 4 Pro tomas con el famoso desenfoque de fondo. Cuando acercas la cámara al objeto, automáticamente el dispositivo reconoce el elemento a fotografiar y se activa el efecto bokeh, dotando de buena precisión en los bordes, sin que la imagen decaiga por nada del mundo.

Así toma las fotos el Honor Magic 4 Pro. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Así toma las fotos el Honor Magic 4 Pro. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Otro aspecto es que el Honor Magic 4 Pro no solo te permite hacer fotos con zoom de 3.5X, sino que alcanza los más de 100X para que puedas alcanzar tomas mucho más lejanas, eso sí, tienes que contar con estabilizador de por medio o saldrán borrosas, aunque el resultado suele ser bastante ruidoso.

Ya en la cámara frontal, tenemos el modo para elegir entre una foto estándar con aplicando el TOF que nos ayudará a obtener esos autorretratos bastante definidos en contorno. Incluso puedes jugar bastante con el efecto bokeh estableciendo si debe ser demasiado intenso o simplemente enfocando algunos detalles que se encuentran a tus espaldas.

En las noches el terminal se defiende. En las cámaras estándar y gran angular, el Honor Magic 4 Pro trabaja de manera correcta apoyándose en el HDR evitando que salga algún tipo de ruido innecesario, incluso el rebote de la iluminación tampoco es problema para el terminal. De igual forma sucede en las selfies nocturnas, aunque te decimos que es mejor pararte bajo una foto de luz.

BATERÍA

El Honor Magic 4 Pro cuenta con una batería de 4600 mAh, misma que puede durar, en modo moderado, unas 24 horas para poder usar el móvil en cada situación. Mientras que si eres un usuario gamer o te gusta tomar fotos todo el tiempo, puede que el dispositivo llegue entre las 6 a 7 horas en promedio.

El Honor Magic 4 Pro cuenta con una batería de 4600 mAh, misma que puede durar, unas 24 horas para poder usar el móvil en cada situación. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Sin embargo, esto se resuelve con el cargador. Honor dota a su Honor Magic 4 Pro de una carga de 100W, lo que tendrás en menos de 30 minutos el 100% de la batería, mientras que el 50% en tan solo 15 minutos.

