Honor ha lanzado el Honor Pad X8 , una tablet bastante económica que está diseñada para un público que guste de un dispositivo con pantalla grande a menor precio. Mediante ella puedes acceder y descargar cualquier aplicación gracias a Google Play. ¿Será buena idea comprarla?

Aquí te brindamos todos los detalles, entre lo bueno y lo malo, del Honor Pad X8. Revisa la siguiente review y toma una decisión en caso busques un terminal con las 3B.

DISEÑO

El Honor Pad X8 es un dispositivo bastante básico. Su cuerpo está compuesto por todos sus lados de plástico. Si bien llega en un color azul, el dispositivo tiene en la zona trasera una cámara bastante pequeña y discreta, mientras que a sus laterales los clásicos botones de volúmen y de encendido y apagado.

Asimismo, en la parte baja tenemos un puerto USB Tipo-C, dos altavoces estéreo, incluyendo una bandeja para colocar una MicroSD, misma que te permitirá aumentar la memoria interna hasta 512 GB.

El Honor Pad X8 cuenta con una estructura de 240,2 x 159 x 7.55 mm y pesa alrededor de los 460 gramos. Lo mejor de todo es que la tablet tiene un cuerpo bastante ligero, pero eso se debe a los componentes bases con los que está desarrollado.

Por otro lado, el dispositivo también cuenta con una pantalla de 10.1 pulgadas que luce grande, aunque con unos bíseles gruesos. Si bien es una tableta bastante básica, puede servirle a tus hijos que aún están en el colegio o aquellos que han iniciado la universidad.

Lo bueno es que se le puede integrar, con toda facilidad, un teclado externo o un mouse inalámbrico, pero ello utilizando el Bluetooth para no copar el único conector que cuenta en la zona baja.

PANTALLA

El panel del Honor Pad X8 es de 10.1 pulgadas, suficiente para ver todo tu contenido en una calidad HD. Aunque los colores no son tan fuertes y no hay mucho contraste, las tonalidades no se alejan de la realidad y suelen percibirse detalles que, a veces, no se logran ver en el celular.

El dispositivo lleva una resolución de 1920 x 1200 píxeles en LCD, por lo que puede reproducir hasta 16.7 millones de colores, aunque queda claro que el dispositivo no es un gama alta, por lo menos la reproducción de los videos se mantiene a tope.

Si quieres ver YouTube o tu contenido de cualquier aplicación, podrás alcanzar como máximo los 1080 píxeles. Los cuadros por segundo solo se aseguran en 60, por lo que no se puede controlar o cambiar la tasa de refresco a pesar de que presenta una textura dinámica.

De igual forma puedes controlar la secuencia de colores de la Honor Pad X8, misma que puedes modificarla desde una colorimetría más suave hasta una con contrastes más nítidos. Incluso, puedes programar a qué hora se puede activar el filtro para evitar el cuidado de los ojos.

Aunque resulte siendo más básica que su hermana mayor eso no le quita ventaja a que los toques en la pantalla sean lentos. Si bien se le disminuyen componentes, estos no generan a que se vuelva lenta o insufrible al momento de cambiar pantallas en el dispositivo.

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

EL Honor Pad X8 viene con Android 12 y Magic 6.1. Si bien tiene poca memoria interna para poder actualizarse, en total 32 GB, es posible que se quede hasta allí el sistema operativo, aunque los paquetes de seguridad sí sigan llegando para así brindar mejorías en tu terminal.

Aunque no llegue con Honor Ram Turbo o extensión de la misma, la RAM es de 3 GB en total, misma que genera a que no se pueda hacer mucho dentro de la tableta. Si bien Honor trata de usar todos los componentes en su tablet, a pesar de que esté llena, no suele haber paralizaciones o algún tipo de lag en el desempeño de la portátil.

Eso sí, lo mejor será colocar una MicroSD a la tablet para tener espacio de sobra y, sobre todo, poder abrir los videojuegos que muchos desean. Por ejemplo, sí se puede jugar Fortnite o Genshin Impact, pero por la poca capacidad, no pueden abrirse.

En torno al procesador este es MediaTek MT8786, mismo que tiende a usarse de manera correcta, sin embargo, la escala de imagen o la pixelización en los videojuegos sí se dejan ver, por ejemplo, hemos abierto Free Fire que, si bien es bastante ligero en peso, suele desempeñarse utilizando 30 fps a fin de no tener que gastar muchos recursos. Eso lo hace ver rápido, pero hay pequeños cuadrados que sí demoran demasiado en aparecer, sobre todo los de al fondo.

En el caso de Pubg Mobile también sucedió lo mismo, es decir, no hubo ningún tipo de traspié pues también pudo arrancar correctamente, pero los 30 fotogramas por segundo estuvieron presentes, e incluso bajaba a 20 fps, con la finalidad de adecuarse a los recursos de la tablet y que no se perjudique su velocidad.

BATERÍA

El Honor Pad X8 tiene una batería de 5100 mAh de batería que tiende a regularse bien en cuando usas el ahorro inteligente. Si bien no cuenta con una carga demasiado rápida, puedes tener la tablet al 100% en hora y media, mientras que el 50% en alrededor de los 55 minutos.

Sobre su descarga, el Honor Pad X8 tiende a drenar su energía completamente entre 14 a 16 horas en caso la uses para visualizar o revisar el correo, chatear por WhatsApp o simplemente mirar tus redes sociales.

Sin embargo, en caso uses algún tipo de juego o simplemente utilices sus cámaras para las videollamadas largas, e incluso ver 2 películas de YouTube, puede durar entre 5 a 6 horas con un audio estéreo y con el brillo máximo.

CONCLUSIONES

El Honor Pad X8 es una tablet definida para las personas que buscan una pantalla grande a menor precio y, sobre todo, que no se cuelgue demasiado.

Cuando me dijeron que eran 3 GB de RAM, esperaba que la capa de personalización iba a sufrir, pero Magic 6.1, junto con el procesador, terminan por adaptarse a los pocos recursos que tiene la tableta para evitar lentitudes.

Sobre los juegos, a pesar de que es necesaria una memoria externa para incrementar la capacidad, puedes instalar los más básicos, pero no es un dispositivo para poder brindar gráficos demasiado compuestos.

El Honor Pad X8 se vende en Perú en su página web a 529 soles, pero hay una versión de 4 GB con 64 GB que está 799 soles.

