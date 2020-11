Disney Plus se ha convertido en la aplicación más descargada en Latinoamérica tras hacer su desembarco por fin en Google Play y iOS Store . Sin embargo, varios usuarios de un dispositivo Huawei han tenido problemas para poder instalar la app en sus celulares. ¿Cómo se hace?

Si uno busca Disney Plus en Google Play, aparecerá que el dispositivo, el cual no cuenta con los servicios de Google, que no es compatible con el celular por más actual que sea.

Entre los terminales que tienen problemas se encuentran el Huawei P30, Huawei Mate 30 y Huawei P40, tanto en la versión estándar como en la Pro. ¿Qué debo hacer?

Para ello te ayudaremos a poder solucionar este pequeño error mientras Huawei pueda obtener las licencias a fin de colocar, dentro de su App Gallery, Disney Plus .

Lo primero que debes hacer es descargar Petal Search en tu celular.

en tu celular. Tras ello simplemente, al introducir tu correo y contraseña, podrás acceder a un gran catálogo de aplicativos.

Posteriormente, en la barra de búsqueda, coloca Disney Plus.

En ese momento pulsa sobre el botón de “Apps”.

Allí aparecerá la aplicación de Disney Plus para descargarla en forma de APK.

Descarga la APK, dale autorización a poder instalarla en Google Chrome y listo.

Introduce tu usuario y contraseña para poder ir al catálogo de Disney+ y disfrutar de los clásicos en películas y series.

