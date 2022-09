Huawei no solo ha lanzado sus audífonos inalámbricos con cancelación de ruido en el Perú, sino también han decidido presentar sus auriculares superiores con mayor mejora y nuevos colores: estamos hablando de los Huawei Freebuds Pro 2 .

¿Será buena idea comprarlo? Usamos los Huawei Freebuds Pro 2 no solo para la escucha diaria, sino también para hacer deporte y ya tenemos la review completa de estos dispositivos que pueden sincronizarse con cualquier celular.

DISEÑO

Los Huawei Freebuds Pro 2 viene en una pequeña caja con un diseño bastante sofisticado y moderno, y su tamaño es similar a la base de un vaso. Esta es de aluminio pulido y tiene medidas que van desde los 67,9 x 24,5 x 47,5 mm y su peso es de 52 gramos.

Esta sirve no solo para cargarse de manera alámbrica, sino también de forma inalámbrica. A su lateral podemos encontrar el botón para desincronizar los audífonos mientras que en la zona baja el puerto USB Tipo-C.

Dentro de este estuche contamos con unos auriculares en color silver, plateados similares al espejo. Bastante elegantes y que llegan con una especie de colita donde se ubican los sensores para controlar lo que desees. Estos tienen medidas de 29,1 x 21,8 x 23,7 mm y pesan 6.1 gramos.

En su interior podemos encontrar hasta 3 micrófonos que servirán para la mejora en la calidad de las llamadas, incluso cuentan con estos chuponsitos para tener mejor amplificación de sonidos y así evitar el ruido externo. Además no tiene esos fastidiosos toques fantasma que muchas veces ocurren cuando acomodamos el auricular.

La verdad es que no molesta y se adaptan a cualquier oído. Lo mejor de todo es que cuentas con chupones para intercambiar y que sea más preciso a la hora de colocártelos. Incluso, los auriculares son resistentes a resistencia IP54, por lo que si haces deporte no tienes que preocuparte si le cae sudor o agua. Punto a favor.

CONFIGURACIÓN Y RENDIMIENTO

Los Huawei Freebuds Pro 2 se sincronizan con la app AI Life de Huawei, misma que puedes encontrar desde la Google Play, App Gallery o iOS Store de manera gratuita. Lo mejor de todo es que no hay ninguna restricción o incompatibilidad, incluso las funciones siguen siendo las mismas.

En la app puedes encontrar todo tipo de detalles como es el caso de los modos de cancelación de ruido, además de tener un ecualizador que aprovecha mejor el sistema de bajos. El estado de la batería, y hasta determinar para qué sirve algunos gestos.

Por ejemplo, al pellizcar una vez puedes responder o finalizar una llamada, en caso pellizques dos veces puedes rechazarla. Si estás escuchando música, con un pellizco puedes reproducir o detener, mientras que dos veces generará a que cambies de canción, y tres veces hará que vayas a la canción anterior.

Huawei incorpora en sus audífonos una serie de sensores que suelen actuar si presionas bien el bastón. Eso es bueno sobre todo cuando estás haciendo ejercicios o estás corriendo, a fin de que, en caso tengas que acomodarte los auriculares, no haya esa cosa de que se para la música o hagas una llamada no deseada.

Sobre el tema de la cancelación de ruido, Huawei hace un buen trabajo en el Huawei Freebuds Pro 2. Si bien cuentas con tres modos, cuando tengas la opción activa, no escucharás nada de tu entorno. Lo aisla de tal forma que la calidad de sonido se disfruta bastante bien. Eso sí, esto generará a que haya un cierto drenaje más de energía.

En cuestión al sonido es más que agradable. No hay interferencias ni mucho menos desincronización. El dispositivo cuenta con unos bajos que pueden ser controlables y que superan la expectativa. Los agudos no son chirriantes y se mantienen a tope. A diferencia de otros auriculares, los Huawei Freebuds Pro 2 no registran cortes y creo que son mejores que otros audífonos inalámbricos que estás hasta más caros.

BATERÍA

Los Huawei Freebuds Pro 2 cuentan en cada auricular con 55 mAh, mientras que en el estuche encontramos 580 mAh. Esto genera que cada dispositivo dure alrededor de 5 horas con cancelación de ruido activa, mientras que el estuche te permite cargar hasta en 3 oportunidades los audífonos.

En el tema de la carga, al enchufarlo desde la computadora, puedes disponer de los auriculares en alrededor de hora y media con todo y caja. Mientras que si estás apurado, en 15 minutos ya podrás disfrutar de 5 horas en promedio.

CONCLUSIONES

Los Huawei Freebuds Pro 2 son unos auriculares que la verdad me han encantado y forman parte de una gama de productos que tiene Huawei en el tema de wearables.

No solo el diseño, sino también el hecho de que cuente con ergonomía lo hace bastante preciso a la oreja, ello sin dejar de resaltar que no hay esos molestosos toques fantasmas.

Sus colitas son reducidas, pero en ella puedes realizar infinidad de cosas como para la música y hasta cancelar el ruido sin sacar el celular.

La sincronización es rápida y lo mejor de todo es que puedes modificar el sonido de los auriculares subiéndole los bajos o lo que desees.

En el tema de la batería es más que suficiente, sobre todo si te olvidaste de cargar los audífonos. El hecho de que te permita extender la vida de los auriculares a un día entero ya lo pone en el tope.

Los Huawei Freebuds Pro 2 se venden en Perú a 649 soles

