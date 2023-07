Huawei sabe cómo evolucionar y en cada diseño de su gama alta, específicamente de la línea P, continúa brindando mayores características. Esta vez le tocó al Huawei P60 Pro , un terminal que destaca en fotografía. ¿En qué cosas más?

Pudimos probar el dispositivo en un par de semanas y ya tenemos la review completa del Huawei P60 Pro para que saques tus propias conclusiones.

DISEÑO

El Huawei P60 Pro cuenta con un diseño bastante agradable, sobre todo porque en la parte trasera tiene un diseño que llama la atención y que parece un marmol en sí, estamos hablando del Rococó, el cual le da una estética fina al dispositivo con unos módulos de cámaras que tienden a ser grandes, pero que no sobresalen demasiado del cuerpo.

Asimismo, este está protegido por Kunlun Glass, un nuevo vidrio que Huawei añade a sus terminales para contar con mayor protección y es hasta 10 veces más resistente que los Gorilla Glass, según la marca. Pero no solo ello, sino también lleva unos bíseles hechos de aluminio entre los cuales encontramos el puerto USB Tipo-C, doble altavoz, la ranura para una NanoSIM o simplemente tu Nano Memory, y los clásicos botones de volúmen y el de encendido y apagado.

REVIEW | En el Huawei P60 Pro tenemos una protección de Kunlun Glass. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Ya en la zona delantera tenemos una pantalla curva protegido por una mica que no es tan resistente, por lo qjue hay que cambiarla. Esta ocupa el 89.8% de la estructura pantalla cuerpo, sin embargo, a veces cuando quieres tocar la display, existe sensibilidad en sus bordes por lo que no puedes evitar esos famosos toques fantasmas.

Además el Huawei P60 Pro tiene unas medidas que van desde los 161 x 74.5 x 8.3 mm y pesa alrededor de los 200 gramos. Algo no tan pesado, pero que se puede sostener con una sola mano, aunque es mejor no arriesgarse ya que su delicadeza genera a que deba ser cuidado desde el primer día.

REVIEW | Huawei P60 Pro tiene unas medidas que van desde los 161 x 74.5 x 8.3 mm y pesa alrededor de los 200 gramos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

A decir verdad, Huawei ha hecho un muy buen diseño este año, si bien existen más tonalidades de este smartphone, el que traiga el efecto rococó se va a convertir en tu favorito. Incluso se le agrega que es IP68, por lo que puedes sumergirlo en agua hasta un metro y medio como máximo 30 minutos.

PANTALLA

La pantalla del Huawei P60 Pro es OLED y cuenta con 1B Colors, lo que verás colores mucho más profundos y a su vez con contrastes sin perder la naturalidad de los objetos que observas. Está calibrado de tal forma que puedes chequear los detalles de los negros más profundos y los blancos que no opacan las miradas.

La display mide 6.67 pulgadas y, como habíamos mencionado, es curva, pero hay que tener cuidado con sostenerlo de manera horizontal y presionar de casualidad algún lado de su panel o terminarás realizando acciones involuntarias.

REVIEW | El Huawei P60 Pro tiene 1220 x 2700 píxeles, y se le puede aumentar la capacidad de respuesta hasta los 120 Hz de tasa de refresco. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En cuestión a su resolución, el Huawei P60 Pro tiene 1220 x 2700 píxeles, y se le puede aumentar la capacidad de respuesta hasta los 120 Hz de tasa de refresco para que las animaciones se vean bastante más rápidas.

En el caso de que chequees videos de YouTube o Netflix, pues todo tipo de contenido estará con su calidad máxima, por ejemplo, en el primero, puedes visualizar los 2160 píxeles, incluso activarlo los 60 fotogramas por segundo, que goza de nitidez y desenvoltura.

REVIEW | En el caso de que chequees videos de YouTube o Netflix, pues todo tipo de contenido estará con su calidad máxima. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

El brillo del Huawei P60 Pro está bien logrado, aunque se desconoce cuántos nits presenta. Pero lo bueno es que se puede ver todas tus notificaciones cuando te encuentras fuera o en un día con demasiado calor. Este es automático o lo puedes regular de forma manual para así evitar cualquier tipo de drenaje energético por gusto.

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

El smartphone lleva Snapdragon 8+ Gen 1 como chip principal, misma que le brinda dinamismo y velocidad en cuanto a performance, pero también viene acompañado de 8 GB de RAM y trabaja en conjunto con 256 GB de almacenamiento interno. Asimismo, el dispositivo es denominado como un guerrero, pues puede soportar todas las apps pesadas.

Si bien llega con Android 12 y su capa de personalización EMUI 13.1, el Huawei P60 Pro aún no tiene Google Play, pero poco a poco está recuperando poder para que así puedas instalar tus apps tradicionales como WhatsApp, Facebook, Messenger desde la misma App Gallery, aunque las aplicaciones de Google se deben de ejecutar desde Gbox, como es el caso de YouTube.

REVIEW | El smartphone lleva Snapdragon 8+ Gen 1 como chip principal, misma que le brinda dinamismo y velocidad en cuanto a performance. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Una de sus desventajas se encuentra en que el dispositivo no es un celular con 5G, por el contrario, el procesador solo le brinda fortaleza para tener 4G. Si bien para muchos esto puede ser problema, para otros no, ya que en el país aún no hay un desarrollo completo de la última tecnología de comunicaciones.

Lo bueno es que se siguen haciendo esfuerzos para que recupere mercado. Un experto ya sabrá a lo que se aventura al comprar un celular de Huawei, mientras que otros todavía tienen sus dudas al no tener Google Play.

REVIEW | Con Fortnite los gráficos estuvieron en una calidad épica, sin ninguna pizca de caídas o cierta pixelización en las imágenes. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Sobre los videojuegos, debo contar que con Fortnite los gráficos estuvieron en una calidad épica, sin ninguna pizca de caídas o cierta pixelización en las imágenes. Los gráficos cumplen una función más que suficiente, teniendo en cuenta que el dispositivo puede elevar su temperatura cuando el juego está ejecutándose. Los personajes podían girar y enfrentarse al enemigo sin ningún tipo de problema o temor a saturación.

De igual forma en Genshin Impact, no hubo tampoco frenos extremos y también nos permitió usar los 60 fotogramas por segundo. Los ataques o los hechizos tienen una buena textura, además de todo el entorno que enmarca el videojuego. No hay mareos ni se produce temor a que se cierre de manera inmediata. Es compatible y no hay elemento que falle. Punto a favor.

CÁMARAS

Una de las cámaras que más ha encantado a los de DXOMark ha sido el de Huawei P60 Pro y es que la marca, pese a que ya no trabaja con Leica, ha sabido mantenerse en el trono con los mejores sensores del mercado. En total son 3 encabezados por el lente principal de 48 megapíxeles, un telefoto de 48 megapíxeles con calidad de hacer zoom de hasta 3.5 x y un ultrawide de 13 megapíxeles.

En torno a la cámara principal el resultado de las imágenes suelen venir con muchos detalles de por sí. El hecho de que la pantalla sea OLED puede que encienda algunas fotos, pero si las ves en otro terminal o en tu computadora, observarás más características que a simple vista no te has dado cuenta.

REVIEW | Así toma las fotos el Huawei P60 Pro. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

REVIEW | Así toma las fotos el Huawei P60 Pro. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

La textura de los colores gozan de naturalidad aunque hayas encendido el HDR o la inteligencia artificial. No termina falseando demasiado tus tomas ni mucho menos arreglándolas con software. En condiciones de buena iluminación, se captan tonalidades perfectas. Esto se debe a los cambios de apertura que tiene el dispositivo,por ejemplo, puede tener desde los 1.4 hasta los 4.0. El 1.4 se activará en fotos nocturnas, el 2.0 en zonas de la ciudad, el 2.8 en comidas o flores mientras que el 4.0 en fotos de familias.

REVIEW | Así toma las fotos el Huawei P60 Pro. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

De igual forma el zoom o telefoto de 3.5x. No hay deformación por nada del mundo, por el contrario, si bien parece que al presionar este botón hay un desenfoque, debes esperar un mini segundo para que capture el objeto y así no tengas ningún problema. Lo mejor es que hay más ingreso de luminosidad, por eso es bueno trabajar en exteriores.

REVIEW | Así toma las fotos el Huawei P60 Pro. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

REVIEW | Así toma las fotos el Huawei P60 Pro. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Cuando hay condiciones de oscuridad o cierta sombra, el Huawei P60 Pro hace todo el esfuerzo para rescatar la tonalidad original de los objetos, permitiendo que no decaigan o terminen por evidenciar un poco de ruido.

REVIEW | Así toma las fotos el Huawei P60 Pro. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Ya en el ultrawide, sí tenemos cierto decaimiento de los colores, pero no son demasiado drásticos. Lo que sí te recomendamos es que lo uses cuando hay buenas condiciones de luz y en exteriores, en interiores sí observarás cómo el software ha trabajado y ha pastelizado ciertos rostros.

Sobre la cámara frontal, la cual es de 13 megapíxeles, también sale bien parada y no hay un lavado de cara cuando nos tomamos un selfie. Esta tiene buen nivel de detalle y no exagera mucho en el maquillaje o en la pastelización. Aunque te recomendamos utilizar el lente trasero para mejorar mucho tus autoretratos.

BATERÍA

El Huawei P60 Pro cuenta con 4815 mAh de batería y una carga de 88 W, enchufe que todavía viene en su caja. El terminal puede llegar al 100% en tan solo 25 minutos aproximadamente, mientras que al 50% en 10 minutos. Eso siempre y cuando uses los artículos originales.

En cuanto a la energía, el terminal, en caso se use el máximo brillo y actives los 120 Hz de tasa de refresco, puede durar, realizando tareas básicas, entre un día hasta las 22 horas.

REVIEW | El Huawei P60 Pro cuenta con 4815 mAh de batería y una carga de 88 W. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Mientras que si eres un usuario netamente gamer, el Huawei P60 Pro llegará a estar encendido entre 5 a 7 horas en promedio, siempre y cuando le des un descanso. Lo mismo sucede en caso grabes varias veces a 60 fotogramas y en 4K, o hagas maratones de Netflix.

CONCLUSIONES

El mayor logro del Huawei P60 Pro es la fotografía. Un celular que tome buenas cámaras ya es un golazo ya que es una de las características que las personas tienden a usar por encima de otros apartados y es allí en donde Huawei debe impulsar su publicidad a fin de que los usuarios pierdan el temor de comprar un dispositivo sin Google.

El hecho de que ya no necesites muchas apps externas para poder descargar apps de Meta es otro aspecto. Desde la misma AppGallery puede bajar todo lo que desees, aunque las apps de Google necesitan la ayuda de GBox.

La performance ha sido más rápida y ha evolucionado bien. No se cuelga por nada del mundo pese a no contar con esa características de aumentar la memoria RAM.

Lo malo está en que a veces se presentan los famosos toques fantasmas cuando colocas el celular en horizontal, generando que pulses algo que no querías y termines perdiéndote dentro de todas las funciones del terminal.

El Huawei P60 Pro se vende en Perú a un precio de 4199 soles desde la tienda de Huawei.

