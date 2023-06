WhatsApp es una de las aplicaciones que no deben faltar en tu celular. La mayoría de los Latinoamericanos la usamos para comunicarnos con gente de otros países como España, México, Estados Unidos, entre otros. Sin embargo, los dispositivos Huawei no tienen Google Play y, por ende, no pueden descargar WhatsApp con normalidad.

¿Cómo se puede hacer? Si bien Huawei recomienda una serie de aplicaciones que simulan ser Google Play, a veces estas dejan de funcionar debido a que los creadores no la actualizan o abandonan el proyecto.

Es por esa razón que hoy te enseñaremos el método para tener WhatsApp en tu Huawei sin Google Play, en específico el Huawei P60 Pro. Solo sigue los pasos.

Cómo descargar WhatsApp en tu Huawei P60 Pro sin Google Play

Lo primero que puedes hacer es ingresar a AppGallery.

Esta es la tienda de aplicaciones de Huawei.

Mediante ella puedes descargar cualquier aplicación en modo de APK.

Lo mejor de todo es que ahora se ha actualizado con la finalidad de que puedas bajar cualquier app de Meta sin necesidad de ingresar a otra página.

Pero lo malo se encuentra en que no puedes actualizarla.

De otro lado, también existen otros pasos para descargar WhatsApp en tu Huawei sin Google Play.

Este es mediante su página web oficial. A través de ella podemos bajarnos el APK.

Tan solo debes ingresar a este enlace y listo.

Cuando lo tengas, solo debes colocar tu número de celular, el código de verificación y tu nombre.

Eso sí, existe otro método para poder recuperar tus conversaciones.

