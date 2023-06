Miles de personas no solo intentan descargar WhatsApp de manera legal, sino que hay otras que también desean obtener WhatsApp Plus Azul , una app modificada que te permite realizar muchas más cosas que hay en la aplicación de Meta y que, con ella, podrás incluso modificar el color de la plataforma, el estilo de letra, definir un tema en específico, etc.

Aunque aún le falta mucho a WhatsApp Plus Azul para que sea igual que WhatsApp , incluso esta no cuenta con el nuevo diseño o las funciones para enviar los famosos videomensajes, hay gente que prefiere utilizar el APK por encima de la original.

Es por esa razón que hoy te daremos todos los pasos para que puedas descargar el APK de WhatsApp Plus Azul y así disfrutes de todas sus funcionalidades en tu dispositivo Android. Aunque cabe precisar que no estás libre de algún baneo futuro.

Descargar la última versión del APK de WhatsApp Plus Azul

Lo primero que debes hacer es una copia de seguridad de todas tus conversaciones en WhatsApp normal.

En caso lo uses, será mejor asociarla a la nube de Google Drive para que no tengas problemas en un futuro.

Recuerda que el APK no puede restaurar chats de momento.

Ahora desinstala WhatsApp de tu celular Android.

En ese momento asegúrate en descargar WhatsApp Plus Azul utilizando este enlace .

. Una vez que lo hayas instalado, simplemente debes darle los permisos correspondientes a Google Chrome para abrir apps de terceros.

Ahora solo coloca tu número de celular y código de verificación.

En ese instante no hagas la restauración de ninguna copia de seguridad y listo.

Cuando tengas todo, ya podrás usar la última versión de WhatsApp Plus Azul.

Recuerda siempre descargar la última versión del APK para que puedas evitar cualquier tipo de baneo futuro.

