WhatsApp está implementando varios cambios que hacen que las personas permanezcan sin necesidad de descargar algún programa de terceros. Sin embargo, algunos se resisten y desean utilizar WhatsApp Plus ello a raíz de que ya salió la última versión de junio 2023.

A pesar de que todavía no tiene el nuevo diseño de la app de Meta, WhatsApp Plus V30.00 , específicamente de Yessimods, cuenta con la función para poder editar los mensajes que has enviado, además de saber quién ha cambiado la foto de perfil y quién te ha bloqueado.

Además de ellas, puedes modificar el color de toda la plataforma, variar las 5 reacciones que vienen por defecto, e incluso también puedes utilizar los mensajes bomba. Pero debes tener cuidado, ya que WhatsApp normal puede darse cuenta y banear tus conversaciones al usar funciones que no tiene la app original.

En caso eso suceda, WhatsApp tiene un formulario para poder llenarlo y así solucione rápidamente el problema que tengas. Puedes acceder a él utilizando este enlace . Recuerda que debes dejar un correo electrónico para que la compañía te de una respuesta.

Cómo descargar WhatsApp Plus V30.00 en tu celular Android

Lo primero que tienes que hacer es una copia de seguridad de tu WhatsApp normal.

Para eso anda a Ajustes, Chats y pulsa sobre “Copia de seguridad”.

Una vez lo hayas hecho, simplemente desinstala todo WhatsApp.

También revisa en tu almacenamiento interno que no haya ninguna carpeta con ese nombre.

En ese instante, descarga el APK de WhatsApp Plus utilizando este enlace .

. Se trata de WhatsApp Plus V30.00 de Yessimords.

Dale los permisos a Google Chrome para que pueda instalar aplicaciones de terceros.

En ese momento podrás colocar tu número de celular y código de verificación.

Recuerda que empezarás desde cero, es decir, no habrá conversaciones recuperadas.

Una vez que ya puedas empezar a chatear en WhatsApp Plus, verás que todas las funciones exclusivas estarán desactivadas, esto con la finalidad de que no te baneen.

