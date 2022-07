Huawei no solo continúa lanzando diversidad de smartphones, sino que también ha decidido renovar una serie de gadgets en nuestro país. Uno es su reloj inteligente premium denominado Huawei Watch GT 3 Pro , misma que ha llegado en su versión Titanium.

¿Se podrá sumergir al agua de mar? ¿Contabiliza bien los pasos? Hemos probado el dispositivo durante algunas semanas y ya tenemos la review completa del Huawei Watch GT 3 Pr o en caso desees adquirirla.

DISEÑO

El Huawei Watch GT 3 Pro se ha convertido en uno de los relojes con buen diseño en la actualidad ya que su mayor componente es el titaneo que, aunque se siente pesado, le da una firmeza a todas las piezas, con unos bordes representativos.

El gadget tiene en su estructura dos botones laterales, uno para poder ingresar a los modos deportivos, el cual es el más aplanado, mientras que la rueca es para ingresar al panel de aplicaciones, el cual puedes elegir en presentaciones como listado o simplemente agrupados. Lo más agradable es que cuando la haces girar existe una ligera vibración.

Las medidas del Huawei Watch GT 3 Pro son de 46,69 x 46,69 x 10,9 mm y su peso, sin nada de correa, es de 54 gramos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Por otro lado, la display es de cristal zafiro artificial siendo más resistente que sus hermanos menores. Mientras que en el tema de las correas pues tienes unas de siliconas que también son intercambiables. Estas se adaptan bien a la muñeca, aunque en ciertas ocasiones no permiten respirar la piel en caso la ajustes al máximo.

Las medidas del Huawei Watch GT 3 Pro son de 46,69 x 46,69 x 10,9 mm y su peso, sin nada de correa, es de 54 gramos. Si bien no es ligero, es de saber que no molesta a la muñeca ya que se amolda bien al hueso que tenemos allí. Por otro lado, el dispositivo viene con certificación IP68 al agua y al polvo, e incluso puede sumergirse hasta 30 metros en el mar, pero desconocemos si es que es posible usar el reloj en el agua salada.

El dispositivo viene con certificación IP68 al agua y al polvo, e incluso puede sumergirse hasta 30 metros. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

PANTALLA

Siendo 100% tactil, el Huawei Watch GT 3 Pro trae una display de 1.43 pulgadas AMOLED, el cual tiene una resolución de 466 x 466 píxeles, mismos que brindan buena visualización en las cosas y no es demasiado pequeño que digamos. Además los colores que brinda son vibrantes y con contraste buenos.

En el tema del brillo, sobre todo automático, se controla dependiendo de la situación climática en la que te encuentres. En caso necesites salir, podrás visualizar las notificaciones o las llamadas sin necesidad de subirle más a la iluminación.

Huawei Watch GT 3 Pro trae una display de 1.43 pulgadas AMOLED. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Si has activado el sensor de proximidad para que cada vez que enciendas el reloj la pantalla se active, esta no demora por nada del mundo y no se presentan trabas. Eso sí, debes tomar en cuenta en tenerlo siempre seguro ya que la protección no ha sido probada y no sé cuánto es que resiste realmente, ello ante posibles caídas o simplemente choques.

RENDIMIENTO Y CONFIGURACIÓN

El Huawei Watch GT 3 Pro llega con sistema operativo Harmony OS2. Si bien es propio de la marca china, esto no le impide que se sincronice con Android o los iPhone. Puedes parearlo con la app de Huawei Salud, ello sin reducirle algún tipo de función.

¿Se puede contestar llamadas? Claro que sí. El reloj tiene micrófono y altavoz incorporado, por lo que podrás contestar llamadas mientras te encuentres en la calle o en casa, sin necesidad de tener el celular al costado o sacarlo del bolsillo. Incluso puedes oir las notificaciones que te manda el gadget.

El Huawei Watch GT 3 Pro llega con sistema operativo Harmony OS2. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el caso de los mensajes no es posible contestar de manera escrita, aunque sí tienes la posibilidad de enviar un emoji para así asegurarte de que has leído a la otra persona: esto usando WhatsApp, Messenger, Mensajes de texto, entre otros.

Puedes personalizar las carátulas también. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Un aspecto que debes tomar en cuenta es que no puedes añadir más aplicaciones. Por ejemplo, una app que uso siempre cuando corro o hago alguna actividad es la de Spotify. No hay una posibilidad de poder controlar la música a menos que sea de la misma app streaming de Huawei. Pero eso no es una desventaja, pues el hecho de que un dispositivo tenga muchas más aplicaciones, reduce el tiempo de batería.

Puedes parearlo con la app de Huawei Salud, ello sin reducirle algún tipo de función. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Sobre las carátulas, pues puedes intercambiarlas y cada día hay más ofertas en la aplicación de Huawei Heatlh para que así puedas tener una watch fase simpática de acuerdo a tu estilo de vida o simplemente a tu actitud.

¿Qué hay sobre los deportes? Hemos corrido varios kilómetros con elreloj y te brinda toda la estadística exacta desde la aplicación. Incluso puedes visualizar tu control de estrés y hasta el ritmo cardiaco luego de hacer deporte. Esencialmente me gustó que tenga toda esa data.

BATERÍA

Lo hemos sacado de la caja y lo cargamos al 100 %. Tras varios días de uso donde recibimos llamadas, hicimos deportes, nos brindaba recomendaciones mediante el altavoz, etc., el Huawei Watch GT 3 Pro duró hasta el 0% alrededor de 13 días completos.

El hecho de que no te permita instalar apps no significa de que sea malo, al contrario, esto le permite tener las aplicaciones justas y necesarias para evitar saturarlo y, por ende, generar que el drenaje sea mucho más rápido.

Huawei Watch GT 3 Pro duró hasta el 0% alrededor de 13 días completos. (Foto: MAG - Rommel Yupaqui)

El Huawei Watch GT 3 Pro solo viene con una base imantada y un cable que, al conectarlo con cualquier toma corriente o simplemente poniéndolo en la computadora, llega al 100% en aproximadamente una hora con 20 minutos.

CONCLUSIONES