A tan solo algunas semanas del lanzamiento de la beta 1 de iOS 17 para los iPhone, acaba de salir a la luz el tercer parche con muchas más novedades y corrección de errores que dificultan el buen uso de los dispositivos de Apple. Como se sabe, cada versión no oficial de iOS cuenta con ciertos fallos que se van arreglando con cada nueva actualización, por ello, es indispensable descargar los nuevos archivos para evitar estos bugs.

No obstante, si todavía no instalaste esta nueva versión de iOS porque tienes dudas acerca de las novedades, no te preocupes, ya que desde iPadizate se ha podido conocer las principales funciones que tendrá esta actualización.

Asimismo, ten en cuenta que todas estas nuevas características llegarán de forma oficial y mejorada con el lanzamiento final de iOS 17. Aquí te compartimos de qué tratan.

Novedades de la tercera beta de iOS 17

Cambios en la app Casa : desde el Centro de Control se puede visualizar una notoria modificación en la aplicación Casa, que tiene una nueva interfaz y más opciones para cambiar su color.

: desde el Centro de Control se puede visualizar una notoria modificación en la aplicación Casa, que tiene una nueva interfaz y más opciones para cambiar su color. Mensajes : la aplicación cuenta con un nuevo apartado para enviar imágenes, audios, ubicación y más. Precisamente en la sección de Fotos, te aparecerá tu última imagen de la biblioteca.

: la aplicación cuenta con un nuevo apartado para enviar imágenes, audios, ubicación y más. Precisamente en la sección de Fotos, te aparecerá tu última imagen de la biblioteca. Bienestar mental : al abrir esta aplicación, es posible notar cambios en los colores de las emociones, ya que ahora los botones y fondo de este apartado varían, según nuestro estado de ánimo.

: al abrir esta aplicación, es posible notar cambios en los colores de las emociones, ya que ahora los botones y fondo de este apartado varían, según nuestro estado de ánimo. Novedades en Apple Music: esta interesante actualización permite a los usuarios ver mayor información sobre una determinada canción, como los compositores, artistas, productores, entre otros.

Si bien existen otras novedades, estas son las más resaltantes que ya puedes disfrutar si tienes la beta 3 de iOS 17 en tu iPhone.

Cómo crear perfiles en Safari con iOS 17

Si ya actualizaste tu iPhone con la última versión de iOS, aquí te explicamos cómo crear nuevos perfiles en Safari para mayor comodidad.

Desde tu iPhone, abre la app “Ajustes”.

Entre las alternativas, selecciona “Safari”.

Toca en “Perfiles”, seguido de “Nuevo perfil”.

Ahora, colócalo en “Favoritos” si así lo deseas.

