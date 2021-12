Seguro que alguna vez has visto la historia de un amigo en Instagram y te has preguntado lo siguiente: “¿De dónde descargan esos filtros?”, pues estos efectos son fáciles de conseguir y lo mejor de todo es que no tendrás que pagar nada por ellos. La referida red social cuenta con sus propios filtros que vienen por defecto en el aplicativo móvil, sin embargo, también te ofrece la posibilidad de conseguir muchos más para así darle un toque de originalidad a las fotos y videos que vas a subir.

¿Qué son los filtros de Instagram? son efectos que añades a tus imágenes o videos para embellecerte o realizar algo que no es posible solo con la cámara de la aplicación, como por ejemplo: ahora que estamos en época navideña puedes conseguir un efecto que da la sensación de que está cayendo nieve en tu casa o en la calle.

La mayoría de aplicaciones como: Facebook, WhatsApp Snapchat, etc., cuentan con diferentes filtros, algunos más asombrosos que otros, así que a continuación te enseñaremos hasta dos procedimientos distintos para que obtengas en Instagram efectos nuevos, originales y gratuitos.

CÓMO ENCONTRAR NUEVOS FILTROS PARA LAS STORIES DE INSTAGRAM

Primero, asegúrate que Instagram no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play o App Store.

no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play o App Store. Luego, abre la Storie de un amigo tuyo o usuario famoso al que sigues.

En la parte inferior del nombre del usuario, ubicada en el extremo superior izquierdo, podrás ver el filtro que está utilizando, presiónalo.

Si la Storie contiene texto y música aparte del filtro, te aparecerán estas opciones: ‘Ver efecto’, ‘Ver traducción’ y ‘Escuchar música’, elige la primera.

Se desplegará un nuevo menú, toca en ‘Guardar efecto’ para almacenarlo o ‘Explorar galería de efectos’.

En esta última puedes encontrar diferentes filtros o efectos, pues en la parte superior hay un carrusel con diferentes secciones: Guardados, Seguidos (los que utilizan tus seguidores), Reels, Instagram, Selfies, etc.

Mira los filtros que aparecen en los videos y en la parte inferior, tienes la posibilidad de probarlos o guardarlos.

Otro procedimiento es abriendo la app > tocar en Tu historia (parte superior izquierda) > presionar el ícono de la cámara > deslizar hacia la izquierda todos los filtros por defectos y almacenados hasta encontrar el ícono de la lupa > pulsarlo y buscar los filtros.

Cómo utilizar los filtros de Instagram que vienen por defecto

Ingresa a tu perfil de Instagram desde tu móvil Android o iOS.

desde tu móvil Android o iOS. Aquí toca en el ícono del más (+), se encuentra en la parte superior.

Se desplegarán varias opciones, aprieta la que dice ‘Historia’.

Se abrirá tu galería de imágenes, haz clic en el ícono de la cámara.

En la parte inferior te saldrán todos los filtros que vienen por defecto en Instagram , asimismo, los que has ido almacenando desde que tienes instalada la app.

, asimismo, los que has ido almacenando desde que tienes instalada la app. Finalmente, comienza a tomarte fotos o grabar alguna historia para publicarla.

¿Tienes problemas para iniciar sesión en Instagram? ¿Tu cuenta está hackeada, suspendida o bloqueada? ¿Necesitas ayuda para activar tu cuenta? Todas estas interrogantes y más inconvenientes con el aplicativo las puedes resolverlas en el centro de ayuda, solo haz clic aquí.