Llegó la semana de estreno de la película más esperada de todo el 2021, nos referimos a Spider-Man No Way Home, pues este 13 de diciembre, la cinta tendrá una proyección especial por la premiere, cuatro días antes del estreno mundial, quiere decir que habrá un reducido grupo de personas que confirmará o no un Spider-Verse con los actores Tobey Maguire y Andrew Garfield. En Instagram ya se está haciendo popular el filtro del Hombre Araña, pues muchos usuarios están compartiendo historias con la máscara del arácnido, ¿Quieres saber cómo utilizarla? a continuación lo explicaremos.

En los últimos meses, los cibernautas de diferentes redes sociales han estado compartiendo en sus historias avances o tráilers de Spider-Man No Way Home, la película dirigida por Jon Watts, la cual promete un Spider-Verse. Sin embargo, por la semana de estreno del filme, la nueva tendencia en las Stories o Reels de Instagram es el filtro de la máscara del Hombre Araña, obtenerla es muy fácil y no requiere de aplicaciones adicionales para utilizarla.

CÓMO UTILIZAR EL FILTRO DE SPIDER-MAN

Primero, asegúrate que Instagram no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play o App Store.

no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play o App Store. Luego, abre la aplicación y toca en la foto de perfil que se ubica en el extremo inferior derecho.

Ahora, presiona el ícono del más (+), se encuentra en la parte superior.

Se desplegarán varias opciones, haz clic en ‘Historia’ y luego en ‘Cámara’.

Podrás ver los filtros predeterminados y almacenados en el lado inferior.

Desplaza los filtros hacia la izquierda hasta encontrar la lupa, pulsa sobre ella y se abrirá la ‘Galería de efectos’.

Arriba podrás ver nuevamente el ícono de una lupa o barra de búsqueda, escribe Spider-Man y te arrojará una gran cantidad de efectos.

Elige un efecto y aprieta sobre Probar o Descargar.

Listo, publica tus historias con la máscara del ‘Trepamuros’ antes del estreno mundial de Spider-Man No Way Home, recuerda que esta película se estrenará en todo el mundo el 17 de diciembre, no obstante, llegará a Latinoamérica desde el miércoles 15.

Cómo evitar spoilers

Instala la aplicación Spoilers Blocker en tu móvil Android .

en tu móvil . Ábrela y otórgale todos los permisos necesarios para que opere.

El siguiente paso es colocar las palabras claves de la película, por ejemplo: Spider-Man No Way Home, Spiderman, Spider-Man, Hombre Araña, Tobey Maguire, Andrew Garfield , Tom Holland, Peter Parker, etc.

Presiona en ‘Guardar’ y ‘listo’.

Cuando te encuentres navegando por Facebook, Instagram o Twitter, cualquier publicación que tenga una palabra clave será censurado o tapado con el aviso “ Alerta de Spoiler ”.

o Twitter, cualquier publicación que tenga una palabra clave será censurado o tapado con el aviso “ ”. Si quieres ver el contenido solo pulsa por unos segundos sobre el candado para desbloquearlo, aunque no se recomienda hacerlo.

Es importante aclarar que necesitarás Android 6 o versiones superiores para instalar la aplicación.

¿Tienes problemas para iniciar sesión en Instagram? ¿Tu cuenta está hackeada, suspendida o bloqueada? ¿Necesitas ayuda para activar tu cuenta? Todas estas interrogantes y más inconvenientes con el aplicativo las puedes resolverlas en el centro de ayuda, solo haz clic aquí.