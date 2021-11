La compañía Facebook, la cual es propietaria del aplicativo Instagram, ha estado añadiendo una serie de cambios en dicha plataforma, hace poco eliminaron el ‘swipe up‘ (desliza hacia arriba) y en su lugar lo reemplazaron por los links en forma de sticker, asimismo, luego de varios años incluyeron la herramienta que le permite a los usuarios subir fotos y videos desde la versión web o navegador. Ahora, crearon un nuevo sticker denominado ‘Tu Turno’, ¿Quieres saber qué significa y cómo utilizarlo? aquí lo explicaremos.

Seguro no te has dado cuenta, pero, cuando te diriges al sección de stickers aparecerá uno nuevo llamado ‘Tu turno’, ¿Qué significa? Es una nueva forma que creó Instagram para que las personas que te siguen continúen un tema que has propuesto a través de las historias. Básicamente propones un tema y la foto de tu historia debe estar relacionada con este, así tus amigos y sus seguidores harán lo mismo manteniendo el mismo tema bajo la misma dinámica.

CÓMO UTILIZAR EL STICKER ‘TU TURNO’

Primero, asegúrate que Instagram no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store o App Store de Apple.

no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store o App Store de Apple. Luego, en el apartado donde creas una historia toca en el ícono de stickers, el cual se ubica en la parte central superior.

Entre los tres primeros stickers encontrarás el que dice ‘Tu Turno’, presiónalo.

Automáticamente se abrirá una mini ventana con la descripción ‘Propón un tema’.

Debajo de esta te aparecerá el siguiente aviso: “ Otras personas pueden ver las historias que se agregan a este sticker. Tu historias solo será visible para tus seguidores ”.

”. Si no se te ocurre nada, puedes tocar los dados para que Instagram te recomiende un tema al azar.

te recomiende un tema al azar. Finalmente, haz clic en ‘Listo’ y publica tu historia para que otras personas se sumen.

Los pasos para utilizar el sticker "Tu turno"

Es importante aclarar que si eres tú quien ha creado o propuesto el tema, por ejemplo: ‘Foto con tu mascota preferida’, cuando tus seguidores intenten realizar la misma dinámica aparecerá la cantidad de veces que han utilizado el sticker con tu tema, poco a poco se irá expandiendo en cadena, ya que lo utilizarán los seguidores de tus seguidores.

¿Tienes problemas para iniciar sesión en Instagram? ¿Tu cuenta está hackeada, suspendida o bloqueada? ¿Necesitas ayuda para activar tu cuenta? Todas estas interrogantes y más inconvenientes con el aplicativo las puedes resolverlas en el centro de ayuda, solo haz clic aquí.