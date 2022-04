TikTok es una de las plataformas que mayor éxito ha logrado durante el poco tiempo que lleva en el mercado de las aplicaciones, pues desde que se lanzó en el año 2017 ya igualó las mil millones de descargas que actualmente tiene Instagram, de acuerdo con el registro de estadísticas de la Google Play Store. Tras ver el gran éxito de la app de origen chino, la referida red social de Meta creó su propia sección denominada “Reels”, sin embargo, muchos usuarios se han estado preguntado si es posible publicar un video de TikTok en los Reels, ¿Qué ocurriría? Aquí lo explicaremos.

¿Es posible publicar videos con el sello de TikTok en los reels de Instagram? la respuesta es sí, mientras navegas por los reels es probable que te encuentres con más de un video de TikTok, no está prohibido y los creadores de contenido lo hacen para duplicar su visibilidad en ambas plataformas; no obstante, a la app de Meta no le está gustando este tipo de acciones y ha tomado una drástica decisión.

QUÉ PASA SI PUBLICAS UN VIDEO DE TIKTOK EN LOS REELS DE INSTAGRAM

De acuerdo con el anuncio que difundió Adam Mosseri, el máximo responsable de Instagram, a través de sus redes sociales, se pudo conocer que la app no te impedirá que subas videos de TikTok, pero, si habrá una penalización para los creadores de contenido que lo hagan, esta tiene que ver con los cambios en su sistema ranking y algoritmos.

Básicamente, el algoritmo de los reels de Instagram se encargará de detectar las marcas de agua de los videos publicados que provienen de otras plataformas, como TikTok por ejemplo, de ser así tu contenido reducirá su visibilidad considerablemente, significa que no le saldrán a los usuarios y priorizarán a todos los videos que “se crearon desde cero”, otorgando más crédito y recompensando con más visualizaciones a los desarrolladores de contenido.

