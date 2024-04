Aunque los dispositivos iPhone garantizan seguridad y privacidad, no están exentos a sufrir ciberataques por parte de los criminales informáticos. En esta oportunidad, la compañía Apple informó a millones de usuarios a través de iMessage que detectaron “actividad consistente con un ataque de software espía mercenario”, se trata de un programa malicioso como el “pegasus”, mismo que tiene la capacidad de controlar tu teléfono inteligente y acceder al micrófono, galería de imágenes, cámara, aplicaciones bancarias, etc., sin embargo, hoy te explicaré las soluciones que debes realizar para que no seas víctima del referido virus. Antes de comenzar, es importante aclarar lo siguiente: expertos en tecnología indican que los usuarios que estarían más expuestos serían periodistas, activistas, políticos y diplomáticos, aunque los de cupertino advierten que el ataque del software espía mercenario es continuo y global.

Las soluciones para proteger tu móvil iOS del “software espía mercenario”

Primero, Apple recomienda mantener actualizado el sistema operativo iOS a la versión más actual.

¿Por qué? Simple, porque en las actualizaciones renuevan los antiguos parches de seguridad.

Además, a veces lanzan actualizaciones de emergencia frente a este tipo de situaciones para corregir los fallos de seguridad.

El siguiente paso es acceder al “ modo bloqueo ”, solamente debe usarse cuando sospeches que eres objetivo de un ciberataque.

”, solamente debe usarse cuando sospeches que eres objetivo de un ciberataque. Para activar el modo mantén pulsado el botón “ Encendido ” de tu iPhone hasta que aparezca la indicación “ Deslizar para apagar ” > procede a apagar el equipo.

” de tu iPhone hasta que aparezca la indicación “ ” > procede a apagar el equipo. Vuelve a pulsar el mismo botón hasta que se muestre el logotipo de Apple en la pantalla > cuando salga presiona prolongadamente el botón de “ Bajar volumen ”.

”. Finalmente, suelta ambos botones cuando veas la pantalla de bloqueo, el cual indica que tu iPhone ha arrancado en “modo bloqueo” o “modo seguro”.

¿Cómo salir? Simple, reinicia el teléfono.

Síguenos en nuestras redes sociales: