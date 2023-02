¿Te ha pasado que dejaste tu iPhone en un lugar y luego no recuerdas dónde? Este sentimiento de duda puede ser bastante terrible si no tienes idea del sitio en el que está ubicado tu smartphone y por más que timbres a tu número telefónico este no suene en absoluto, ya que está en modo vibrador o en silencio.

Ante esta difícil situación, existen algunos métodos efectivos que Apple ha proporcionado para que tengas mayores facilidades al momento de encontrar tu dispositivo móvil, esto sin necesidad de recurrir a aplicaciones externas o herramientas peligrosas.

Tan solo con algunos ajustes y con tu cuenta de iCloud, es posible dar los primeros pasos para que encuentres la ubicación de tu móvil en instantes. A continuación, desde MAG te compartimos una detallada explicación de lo que debes hacer si perdiste tu iPhone.

Cómo encontrar un iPhone perdido

Si deseas recuperar tu iPhone perdido, te brindamos una guía sencilla con los pasos que debes seguir. Toma nota a las indicaciones.

El primer paso es ingresar a tu cuenta de iCloud, ya sea desde otro smartphone o en un ordenador.

Para ello, ingresa a este enlace: inicia sesión en iCloud.com/find.

Tras esto, busca tu iPhone y márcalo como perdido.

En el caso de que tu iPhone esté apagado, deberás recurrir a otras apps como Google Maps o Find My.

A raíz de esto, podrás borrar el contenido de tu iPhone de forma remota, Poner tu smartphone como perdido o reproducir un sonido.

Si tu iPhone está cerca, puedes elegir reproducir un sonido, esto con la finalidad de encontrarlo.

En el caso de que esté más lejos, selecciona “Poner el iPhone como perdido”.

Si tu dispositivo fue robado y no hay forma de que lo tengas de vuelta, elige Borrar información de manera remota, esto para evitar que se filtre tu información privada.

Finalmente, cualquier de los pasos que hayas seguido te ayudarán a encontrar tu iPhone o proteger tu información.

Cómo hacer que tu iPhone te avise cuando ya cargó

Si deseas saber el momento exacto en el que tu iPhone ya terminó de cargar, te compartimos una forma sencilla de conocer esta información. Sigue el paso a paso.

Lo que primero que debes hacer es abrir la app Atajos en iPhone.

Luego, dirígete a la pestaña inferior y selecciona en Automatización.

Tras esto, toca en el ícono “+”, ubicado en la zona superior.

En seguida, dale a Crear configuración personal y baja hasta la opción Nivel de batería.

Ahora, mueve el selector hasta el 80% o 100%.

Una vez hecho esto, toca en Siguiente y presiona en Voz.

Posteriormente, elige en Leer texto con voz.

Seguido, escribe el texto que Siri leerá al terminar de cargar tu iPhone.

Dale a Siguiente y desmarca la opción de Solicitar confirmación.

Pulsa en Ok y listo, eso sería todo.

