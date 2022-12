¿Te ha pasado que de un momento a otro tu iPhone no responde? Si has intentando pulsar la pantalla, pero esta se congeló y no te permite acceder a ninguna función del sistema, puede que te resulte una situación bastante frustrante.

En tal sentido, pueden ser muchos los motivos que provoque que tu dispositivo móvil deje de funcionar correctamente, como abrir un videojuego muy pesado, un error en el sistema, acceder a aplicaciones de dudosa procedencia, entre otros.

Es por ello que, si te encuentras con este problema, en MAG te compartimos una serie de pasos que puedes seguir para que tu iPhone regrese a la normalidad. Presta atención.

¿Qué hacer si se congeló la pantalla del iPhone?

Si por algún motivo tu iPhone no responde y has probado varios métodos para que vuelva a funcionar, un truco sencillo es forzar su reinicio. Aquí te mostramos cómo hacerlo si tu dispositivo tiene iOS 16.

El primer paso es presionar y soltar de forma rápida el botón para subir el volumen.

Tras esto, suelta en instantes el botón de bajar volumen.

Luego, mantén pulsado el botón lateral del iPhone.

Espera algunos segundos.

Cuando aparezca el logo de Apple en la pantalla, suelta el botón lateral.

En seguida, tu iPhone se reiniciará.

Finalmente, espera que termine el reinicio y listo, tu iPhone estará como antes.

En el caso de que tu iPhone no funcione, tendrás que ponerte en contacto con soporte de Apple para que puedan brindarte una ayuda más personalizada.

¿Cómo disminuir las notificaciones en el iPhone?

Primero, entra la app Ajustes en tu iPhone.

Luego, dirígete al apartado Notificaciones.

Tras esto, accede a Estilo de notificación.

En esta sección, verás una lista de aplicaciones que te enviarán alertas.

Tan solo deberás entrar a cada app de tu preferencia y desactivar Permitir notificaciones.

En el caso de que sí quieras recibir alertas de ciertas herramientas, pero en menor medida, puedes configurarlas para que te lleguen de forma programada.

Posteriormente, desactiva las notificaciones de la pantalla de bloqueo y en el banner de tu iPhone.

De esta manera, las alertas no interrumpirán cuando estés realizando alguna actividad.

Con estos pasos, podrás asegurarte de que las notificaciones de las aplicaciones lleguen en menor medida, sin dejar de lado las alertas que sí son importantes.

5 formas de alargar la batería del iPhone

1. Disminuye el brillo del iPhone

Una de las cosas más prácticas que puedes hacer para que la batería de tu iPhone se gaste menos es reducir al mínimo el brillo de tu iPhone.

2. Desactiva el GPS de las apps

Dirígete a la app Ajustes.

Ahora, abre la opción Privacidad.

Entre las alternativas, selecciona Servicios de localización.

Tras esto, desactiva el GPS de las apps que no necesitas usar.

