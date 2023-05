¿Quieres saber qué significa la burbuja morada del iPhone? Aunque este dispositivo móvil de Apple cuenta con muchos indicadores, como los conocidos puntos naranja y verde que suelen aparecen en varias ocasiones, algunos símbolos son más difíciles de conocer su significado, sobre todo si sale rara veces.

En el caso de que te haya aparecido este indicador, seguramente estés pensando por qué ocurre y si existe una manera de eliminarlo. Pero, antes de que se te ocurra realizar cualquier acción en tu iPhone, primero averigua cuál es su origen y en qué situaciones sale.

Ante estas dudas, en MAG hemos recogido información oficial por parte de Apple para explicarte a detalle cuándo sale esta burbuja morada en la parte superior de la pantalla del móvil. Bajo esta premisa, te compartimos, a continuación, el significado de este indicador.

Qué significa la burbuja morada del iPhone

Si bien los iPhone tienen varios indicadores que son conocidos a simple vista, algunos no son tan fáciles de deducir, como la burbuja morada. Si viste este símbolo en la barra de estado de tu smartphone, no te preocupes, ya que no significa nada grave.

Según la misma web oficial de Apple, la burbuja morada del iPhone señala cada vez que el usuario tiene activado SharePlay para compartir contenido. Por si lo sabías, esta herramienta sirve para transmitir programas de televisión, series películas y música de forma sincronizada con tus amigos o familiares mientras están en una llamada desde la app de FaceTime.

Es decir, mientras uses esta función, la burbuja morada aparecerá detrás de la zona donde aparece la hora, es por ello que, si desactivas SharePlay, el indicador ya no volverá a salir.

