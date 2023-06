En el mundo de las laptops existen diversidad de marcas y una serie de modelos. Con la finalidad de que tengas una para la Universidad o el colegio, Lenovo ha decidido lanzar, desde el año pasado, su portátil Lenovo Yoga Slim 7 14 que trae procesador Core i5.

Tuve la oportunidad de probarla por algunas semanas y por fin tengo la review completa de esta laptop. Conoce lo bueno y lo malo de la Lenovo Yoga Slim 7 14 Core i5 .

DISEÑO

La Lenovo Yoga Slim 7 Core i5 cuenta con un diseño bastante ligero en un chasis hecho completamente de plástico en aleación con aluminio. En ella encontramos una estructura de 320.6 x 208.18 x 14.9 mm con un peso de 1.36 kilos.

Además de ser delgada, cuando la dejas reposar por buen tiempo, su cuerpo tiende a sentirse frío. Por otro lado, a sus laterales encontramos bastante puertos, por un lado 2 puertos USB normal con el jack 3.5 para los audífonos, mientras que de la otra posición contamos con dos puertos USB Tipo C Thunderbolt, un puerto HDMI y un lector de tarjetas.

La laptop tiene una estructura de 320.6 x 208.18 x 14.9 mm con un peso de 1.36 kilos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Al abrir la pantalla de la laptop nos damos cuenta que la estructura del teclado está bien implementada y se puede trabajar correctamente. No hay necesidad de un teclado numérico ya que, al ser bastante compacta y simétrica, lo que generaría es empequeñecer las letras.

Asimismo tiene un keyboard con retroiluminación en blanco al que le puedes regular la luz y así no se gaste demasiada batería, asímismo su touchpad es más amplio que otras laptop, teniendo espacio a no equivocarte en hacer click derecho o izquierdo.

En la pantalla, que es 14 pulgadas, ubicamos unos bíseles delgados. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En la pantalla, que es 14 pulgadas, ubicamos unos bíseles delgados. Aunque suelen ser discretos, encontramos allí una pequeña cámara en la zona superior de la display. Esta tiene una resolución en HD, aunque te aconsejamos apoyarte con la luz cuando empieza a oscurecer.

Una de las cosas que siempre me ha gustado de este tipo de laptops Yoga Slim es que trae los parlantes al lado del teclado, generando que cuando veas una serie o película, esta no se aplaste y se escuche nítidamente.

PANTALLA

Si bien hemos dicho que es de 14 pulgadas, la laptop también tiene una resolución de 1920x1080 con tecnología IPS de 300 nits de brillo. Aunque si te pones delante de ella, podrás notarte a veces tú, pero los colores que emite son verdaderamente fuertes.

La laptop también tiene una resolución de 1920x1080 con tecnología IPS de 300 nits de brillo. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

De esa forma podrás disfrutar de mayor naturalidad en las cosas que aprecias, e incluso configurarla a tu gusto. Puedes definirla más cálida o con más contraste, lo bueno es que viene con el botón para proteger la visión ante un cansancio visual, mismo que es habitual.

Por otro lado, la Lenovo Yoga Slim 7 Core i5 no tiene una pantalla que gira a 360 grados, sino que se queda solamente en 180 grados, tampoco lleva un panel táctil, aunque eso no le quita el mérito a reproducir tonalidades encendidas.

La Lenovo Yoga Slim 7 puede reproducir videos en 2160 píxeles con 60 fotogramas por segundo. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Tus videos de YouTube y Netflix pueden ejecutar el 4K sin ningún problema, aunque es mejor siempre utilizarlo a 2160 píxeles con 60 fotogramas por segundo, ya que la laptop solo tiene una velocidad de pantalla de 60 Hz.

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

Una de las cosas que no existe en la laptop es un lector de huella, el cual hace bastante falta. La Lenovo Yoga Slim 7 Core i5 solo puedes desbloquearla ya usando el famoso pin de seguridad o el reconocimiento facial, este último resulta ser impreciso y a veces tienes que acercarte bien la pantalla o mirar de frente a la cámara.

La Lenovo Yoga Slim 7 Core i5 solo puedes desbloquearla ya usando el famoso pin de seguridad o el reconocimiento facial. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Sobre el procesador, pese a que el anterior modelo venía con AMD, esta llega con Intel Core i5, la cual es más que suficiente si tu objetivo es la de jugar uno que otro videojuego, y su performance no baja ni cuando estás laborando o se produce el fastidioso lag.

La laptop la hemos usado para el trabajo diario y es bastante cómoda de trasladarse. Viene con 8 GB de RAM con 256 GB de almacenamiento interno. Eso sí, todo está en un solo disco que, además de ser sólido, puede ser pequeño ya que casi el 30% de esta está ocupado por el sistema operativo, que es Windows 11.

Pude jugar Fortnite y los gráficos, además de ser bastante rápidos, no demora en cargar para nada el juego. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Pero no te preocupes, porque se le puede introducir una memoria interna más hasta 1 TB para que así no te quedes sin espacio. Lo mejor será llevarlo al centro donde la compraste para que la coloquen y no pierda la garantía.

En el caso de PUBG Mobile, también gozaba de naturalidad al momento de jugar. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En torno a los videojuegos, pude jugar Fortnite y los gráficos, además de ser bastante rápidos, no demora en cargar para nada el juego. Las imágenes no se trababan ni mucho menos cuando girabas a 360 grados. Los ataques no se salían de control y no había paralizaciones. Por lo menos es compatible y eso se agradece.

En el caso de PUBG Mobile, también gozaba de naturalidad al momento de jugar. Aunque pese menos, este se desenvolvía de manera correcta y tampoco habían esos fastidiosos momentos de lentitud. La calidad gráfica se elevaba aquí, permitiendo llegar a los 60 fotogramas en alta.

BATERÍA

Su batería es de 60.7 Wh que, aunque puede ser bastante en número, termina siendo un poco corta cuando miras películas. Si usas todo el brillo para chequear una serie o dos cintas de 2 horas, la energía puede durar cerca de las 6 horas.

Sobre su carga, es mediante USB Tipo-C y soporta 65W. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Mientras que si la usas para la ofimática o cualquier tipo de programa, como navegar por internet, la Lenovo Yoga Slim 7 Core i5 tiende a durar 14 a 15 horas, dependiendo del brillo en que la manejes y si tienes el ahorrador de energía encendido.

Sobre su carga, es mediante USB Tipo-C y soporta 65W. Normalmente la laptop tiende a cargarse al 100% en alrededor de una hora y 45 minutos, mientras que el 50% lo obtendrás en una hora aproximadamente.

CONCLUSIONES

La Lenovo Yoga Slim 7 Core i5 está hecha más que todo para un público universitario o escolar, pero no es recomendable para el uso de ingeniería o Autocad.

Además los colores que emite son bastante encendidos y naturales, eso le da un plus para que puedas disfrutar bien tus series y películas con colores reales.

El procesador, a pesar de que es un de gama media, es más que suficiente si es que vas a hacer trabajos sencillos.

Lo malo se encuentra en que el reconocimiento facial falla a cada rato, teniendo que introducir al final la clave. Debieron colocarle un lector de huella más preciso.

La Lenovo Yoga Slim 7 Core i5 tiene un precio de 3,899 en el Perú.

