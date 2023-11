Uno de los celulares top del gama media alta es el Motorola Edge 40 , el dispositivo que se ha lanzado en nuestro país hace algún tiempo, pero que por fin hemos probado durante un buen tiempo. ¿Será buena idea comprarlo?

Ya tenemos la review completa del smartphone donde podrás ver lo malo y lo bueno de este dispositivo que, la verdad, me ha sorprendido por su velocidad.

DISEÑO

El Motorola Edge 40 viene en un diseño completamente redondeado. Tenemos sutiles contornos tanto en la parte delantera, en las esquinas, y en la zona trasera. Esto facilita el buen agarre con una sola mano. Tiene una estructura de 158,43 x 71,99 x 7,49 mm y pesa 167 gramos, siendo bastante ligerito.

Lo bueno es que trae un case de regalo, este es de silicona, a fin de que protejas ese equipo hecho completamente de vidrio con ambos lados. Además se le agrega el puerto USB Tipo-C, los botones de volumen, el de encendido y apagado, además de altavoces duales, lo que le da una manito arriba.

REVIEW | El Motorola Edge 40 tiene una estructura de 158,43 x 71,99 x 7,49 mm y pesa 167 gramos, siendo bastante ligerito. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

La zona trasera es completamente azul, aunque hay un diseño con el color del año, el Magenta, pero este es completamente limpio. Solo vemos el logo de Motorola y una pequeña isla que no sobresale demasiado del cuerpo para las cámaras.

Ya en la parte delantera, la display está protegida por Ness Glass 3D, lo que la convierte en bastante resistente, pero siempre es bueno colocarle una mica de vidrio para evitar daños o arañazos en su superficie.

REVIEW | La parte delantera está protegida por Ness Glass 3D. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

El lector de huella sobre la pantalla es preciso, aunque a veces es muy pequeño y las personas que tienen los dedos un poco gruesitos, posiblemente demoren en desbloquear el equipo hasta en tres oportunidades.

PANTALLA

El panel del Motorola Edge 40 es completamente curvo, a lo que la marca lo ha llamado Quad Curved. Esta cuenta con tecnología pOLED, lo que hace que los colores y las tonalidades tengan buen nivel de contraste y sean bastante similares a la realidad, aunque con un poquito de fantasía.

La resolución es Full HD+ y llega con 2400 x 1080 píxeles, brindando la capacidad de visualizar tu contenido de YouTube o Netflix en 2160 píxeles en 60 fotogramas por segundo. Algo bueno, sobre todo sabiendo que es un gama media superior.

REVIEW | De esta manera podrás subir la tasa de refresco en el Motorola Edge 40. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Los colores son realmente buenos, no se pierde ningún tipo de detalle y no existe demasiada saturación que pueda quemar la imagen o falsearla. Los detalles en negros y blancos están bien controlados, aunque a veces, al momento de reproducir tu contenido en horizontal, suele producirse esos fastidiosos toques fantasmas en las curvas del smartphone.

REVIEW | El smartphone puede alcanzar la resolución alta de 2160 en los videos de YouTube o cualquier app streaming. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Un detalle que me ha encantado es que Motorola sube la valla en cuanto la tasa de refresco en un celular. La marca ya nos sorprendió con sus 144 Hz, pudiendo superar incluso a los gráficos de una laptop. Ello ayudará a que cuando juegues, tu contenido se vea realmente fantástico, sin pestañeos y totalmente fluidos.

En cuestión al brillo, pues no hay ningún tipo de problema pues el Motorola puede aprender fácilmente a distinguir nuestro entorno y adaptarse si es que hay sol o sombra en extremo. No perderás tus notificaciones por ningún motivo. Otro punto a favor.

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

El Motorola Edge 40 es un dispositivo que no se para por nada del mundo. Además de estar bien diseñado, viene integrado por 8 GB de RAM que pueden ser expandibles a 2 GB más, obteniendo así 10 GB, lo cual ya es suficiente en el caso quieras utilizar el dispositivo para renderizar videos o jugar.

Asimismo, viene con Android 13 como sistema operativo principal, incluso la marca promete que se actualizará hasta 3 versiones más de Android, por lo que veremos en el dispositivo la versión 16.

Este terminal llega con 256 GB de almacenamiento interno y, pese a no incluir una bandeja para tu microSD, es bueno aprovechar la nube de Google que ya viene integrada en el dispositivo para así no perder nuestros recuerdos o documentos.

REVIEW | El Motorola Edge 40 viene integrado por 8 GB de RAM que pueden ser expandibles a 2 GB más y 256 GB de ROM. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el apartado técnico también contamos con MediaTek Dimensity 8020 como procesador principal, lo que también genere gran velocidad al equipo y no termine por colgarse ni bien abras aplicaciones y las dejes corriendo en segundo plano.

REVIEW | El smartphone se actualizará pronto a Android 14. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Ya en el apartado de videojuegos, hemos abierto Genshin Impact y Fortnite y en ninguno de ellos hubo una elevación de la temperatura, por el contrario, a pesar de contar con diseño de vidrio, el calor se disipaba rápido. Por ejemplo, en Genshin Impact se tuvo alrededor de 37 grados y el juego se disfrutaba sin problemas. Los personajes y las animaciones, junto con los colores encendidos, estaban bien calibrados y no había ese atraso de por medio.

Ya en el tema de Fornite, también ocurrió lo mismo. Los personajes se desplegaban fácilmente y no había ningún tipo de daños en las imágenes o paralización. Se jugó a 60 fotogramas por segundo en calidad alta, aunque en épica solamente aceptaba los 30 fotogramas por segundo; sin embargo, la experiencia del juego es realmente buena.

REVIEW | Se jugó Fortnite a 60 fotogramas por segundo en calidad alta, aunque en épica solamente aceptaba los 30 fotogramas por segundo. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

CÁMARAS

El Motorola Edge 40 llega con doble cámara trasera encabezados por un lente de 50 megapíxeles, también encontramos el gran angular de 13 megapíxeles, mientras que en la cámara frontal contamos con 32 megapíxeles.

El sensor principal del dispositivo brinda colores realistas, sin distorsión. Observamos una serie de detalles por la gran cantidad de megapíxeles, además de un cielo bastante celeste y unos verdes compuestos. No hay ningún tipo de ruido al momento que los ves en la computadora y se mantiene la originalidad a pesar de estar usando la inteligencia artificial o el HDR.

REVIEW | Así toma las fotos el Motorola Edge 40. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

REVIEW | Así toma las fotos el Motorola Edge 40. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

De igual forma, cuando estás a contra luz, no hay ningún tipo de sobresaltos. Se tiene unos colores vibrantes y eso me ha gustado pese a no estar en el ranking del top de cámaras. En las noches, por allí que puede aparecer cierto desnivel, pero lo solucionas con el modo nocturno para así arreglar ciertos parámetros y no se una el ruido a tus imágenes.

En el tema del ultra gran angular, pues observamos que se pierde colorimetría, pese a ello, viene con una apertura de 118 grados, beneficiando ello a tomas panorámicas, siendo aprovechado sobre todo cuando estás de viaje.

REVIEW | Así toma las fotos el Motorola Edge 40. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

REVIEW | Así toma las fotos el Motorola Edge 40. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Pero esa magia sí se puede perder en la noche, pues las fotos y los disparos suelen ser lentos y, como consecuencia, suelen verse una especie de manchas causadas por las luces. Hay un detalle que hay que decir, pues el enfoque tampoco no funciona en este sentido, y el bajarle la iluminación puede no ser la solución. Lo mejor será usar la cámara principal.

Sin embargo, se extraña el telefoto, obligando a veces a hacer zoom con el digital, generando a que las imágenes salgan distorsionadas en algunos casos o con mal enfoque.

REVIEW | Así toma las fotos el Motorola Edge 40. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

REVIEW | Así toma las fotos el Motorola Edge 40. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Ya en la cámara frontal, de 32 megapíxeles, pues los resultados son simpáticos, pero hay un detalle. Si bien no hay exageración de palidez ni mucho menos oscuridad, lo que he podido observar es que hay una especie de lavado de los rostros y hasta de maquillaje, estirando las caras sin salir con naturalidad.

Eso sí, en las noches puede que tampoco sea bueno usarlo a menos que sea con el mismo flash de pantalla iluminada del Motorola Edge 40 o, de lo contrario, saldrás bastante oscuro y hasta con una imagen movida que no te terminará de gustar.

BATERÍA

El Motorola Edge 40 cuenta con una batería de 4400 mAh con una carga de 68 w, con ella puedes tener el 100% en tan solo 40 minutos y el 50% del terminal en 25 minutos.

Sin embargo, al estar implementado la tasa de refresco alta, y los componentes que lleva el dispositivo, la batería suele quedar demasiado corta. Con todo ello y pasándotela tomando fotos o viendo correos, llegará a las 12 horas. En cambio si juegas o grabas videos, la batería del smartphone puede durar hasta 6 y 7 horas.

REVIEW | El dispositivo puede llegar al 100% en tan solo 40 minutos y al 50% del terminal en 25 minutos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Eso sí, trata de usar los enchufes que trae el dispositivo ya que otros, o genéricos, pueden dañar tu batería. De igual manera trata de controlar los ciclos de carga para que no se gaste tan rápido.

CONCLUSIONES

El Motorola Edge 40 cuenta con un diseño atractivo. Pese a que no nos tocó el Magenta, la tonalidad azulina es bastante elegante y le da un toque de superioridad al terminal.

La velocidad de respuesta y la capacidad de realizar infinidad de cosas sin que se cuelgue, están bien logrados gracias a su procesador y el sistema operativo casi puro.

En el caso de la pantalla, nos gustó bastante en cuestión a los colores, aunque un pequeño defecto siempre ha sido esos toques fantasmas.

Por otro lado, la batería es su talón de Aquiles si es que quieres utilizar el Motorola Edge 40 en toda su dimensión con la tasa de refresco más alta y no tener que activar el modo de ahorro de energía, pues debes tener el cargador a tu lado.

El Motorola Edge 40 se vende en Perú a 1599 soles

