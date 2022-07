Con un diseño que se puede manipular con una sola mano, Motorola quiere democratizar las pantallas OLED y es por ello que ha lanzado el Moto G71 5G , un dispositivo perteneciente al sector de gama media superior que llega con características buenas y otras que hay que tomar con pinzas.

¿Será bueno? Pudimos probar el Motorola Moto G71 5G durante algunas semanas y por fin tenemos la review completa del smartphone que ha venido en color verde jade.

DISEÑO

El Motorola Moto G71 5G viene con un chasis trasero de plástico bastante reluciente, mismo que suele ser bastante elegante. En él observamos un triple sensor trasero en una especie de óvalo, acompañado de un lector de huella ya en el clásico símbolo de Motorola, lo que se descarta la posibilidad de que todos tengan ya el desbloqueador en el botón de encendido y apagado.

En sus 4 lados encontramos el botón de reinicio, el USB Tipo-C, el puerto Jack 3.5 para los audífonos, así como el altavoz. De igual forma contamos con el botón de volumen así como el botón para llamar a Google Assistant, ya característico de la marca. Desconocemos cuántas personas tienden a usar esta botonera. En cuestión a su ranura esta acepta Nano SIM y Micro SD.

El Motorola Moto G71 5G viene con un chasis trasero de plástico bastante reluciente, mismo que suele ser bastante elegante. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Asimismo el Motorola Moto G71 5G mide 161,19 × 73,87 × 8,49 mm y pesa 179 gramos, aunque es un poco gruesito, este no tiende a generar incomodidades cuando se pone en el bolsillo o lo quieras usar con una sola mano.

Por su parte en la pantalla contamos con 6.4 pulgadas y algo que aún no está presente en todos los smartphones de otras marcas: el pequeño agujero. Esto genera que es posible que los siguientes modelos también abandonen el notch y se sumerjan un poco a estandarizar sus diseños. Buen punto.

PANTALLA

El Motorola Moto G71 5G lleva de fábrica una pantalla OLED de 6.4 pulgadas, sin embargo cuestión al flujo de animaciones y de la imagen se queda en los 60 HZ en total, brindando una experiencia más que suficiente para un terminal de gama media, aunque nos hubiera gustado uno de 90 Hz.

El smartphone lleva una 2.400 x 1.080 píxeles y con ello te permitirá ver tu contenido en calidad máxima de 1080 píxeles e incluso acepta los 60 fotogramas por segundo, todo un éxito. Mientras que en el tema de colores y las tonalidades, el Motorola Moto G71 5G están bien graduados y no tienden a presentar distorsiones ni mucho menos pastelización o quemado en extremo.

El Motorola Moto G71 5G lleva de fábrica una pantalla OLED de 6.4 pulgadas. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Lo bueno de las pantallas OLED es que registran negros intensos y blancos estables. De igual forma, el dispositivo móvil puede controlar el brillo de manera automática y no es necesario que debas configurarlo manualmente, de modo que no tengas que perder batería por gusto.

En el tema de visualización pues el orificio no tiende a quemar mucho los píxeles que se encuentran alrededor ni mucho menos interrumpe tu contenido. Por lo que puedes aprovechar toda la pantalla, misma que ocupa el 83 % del total.

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

Una de las cosas que siempre me gustan de los celulares Motorola es que no vienen recargados de aplicaciones extrañas que hacen que el celular se vuelva lento. Eso se agradece y hacen que el Moto G71 5G lleva apps necesarias. Incluso contamos con Android 11 en estado puro, y 128 GB de memoria interna que trabajan en conjunto con 6 GB. Este último apartado se puede aumentar obteniendo así 1.5 GB más para aumentar la performance del equipo.

Por su parte, el desempeño del Moto G71 5G, el cual lleva procesador Snapdragon 695 5G, es bastante rápido a pesar de ser un gama media. No hay retrasos en sus animaciones, aunque sí hemos notado ligero retraso cuando quieres voltear la pantalla o abrir apps como Facebook o Instagram.

En ella contamos con Android 11 en estado puro, y 128 GB de memoria interna que trabajan en conjunto con 6 GB. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el tema de juegos, el Moto G71 5G trabaja bastante bien. Por ejemplo, en el caso de Genshing Impact carga bastante rápido, pero es recomendable usar 30 fotogramas por segundo y en calidad media. Con ello notarás que todo se mueve con exactitud sin retraso en los ataques y hechizos.

Genshing Impact carga bastante rápido, pero es recomendable usar 30 fotogramas por segundo y en calidad media. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el caso de Call of Duty, la precisión en los disparos es correcta, pero no es bueno aumentarle más los gráficos. Para mi está bien y no hay ese mareo que producen pantallas con 120 Hz. En ese juego los efectos están calibrados siempre y cuando utilices también la calidad media. Lo bueno es que no hay calentura en extremo, hay ligera tibieza.

CÁMARAS

EL Motorola Moto G71 5G está compuesto por triple cámara trasera encabezados por un lente de 50 megapíxeles el estándar, 8 megapíxeles el ultrawide y 2 megapíxeles el lente macro. Por su parte, la cámara frontal es de 16 megapíxeles.

La cámara principal responde bastante bien siempre y cuando haya buena iluminación. Los colores son narutales, sin llegar a extremos o generar ligero contraste. Aunque en su mayoría son planas, el HDR puede mejorar en cierto grado las fotos.

Así toma las fotos el Motorola Moto G71 5G. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Hay detalles que sí se alcanzan a ver, aunque cuando hagas zoom en la computadora, puede que se pierda un poco o se registre pixelización que no es tan grave en caso solo desees colgar tus imágenes en tus redes sociales.

De igual forma, el dispositivo actúa rápido en los disparos, pero si tienes las opciones mencionadas activas, el procesamiento de la imagen puede demorar más de lo normal, llegan incluso a 3 segundos luego de registrada la toma.

Así toma las fotos el Motorola Moto G71 5G. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Sin embargo, cuando hay ligera neblina, oscuridad o simplemente el atardecer, las imágenes suelen gozar de demasiado contraste, casi llegando a oscuro, perdiendo ciertos detalles que, aunque a muchos les guste, puede que no sea del agrado de otros.

En el caso del ultrawide, también sucede lo mismo, buena cuando hay presencia intensa de luz, pero decae cuando hay algo de sombra o los rostros saldrán como si hubiera un contraluz en la misma.

Así toma las fotos el Motorola Moto G71 5G. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Pero lo más sorprendente es su cámara macro. Esta detecta rápidamente los objetos e incluso la misma app de Motorola te brinda un botón exclusivo solo para detectar ese objeto cercano siempre y cuando haya luz en extremo o saldrá oscuro.

En la noche el HDR actúa correctamente, evitando la presencia de ruido en tus fotografías. Las cámaras posteriores juegan un patrón importante de no oscurecer demasiado la fotografía e incluso se puede hacer uso del modo nocturno.

En la cámara para selfies, puedes producir el efecto bokehn a tus imágenes, ayudando así que tus autoretratos tengan un impacto resaltante, pero siempre es bueno hacerlo en la calle o bajo una fuente luminosa.

BATERÍA

El Moto G71 5G lleva en su cuerpo 5000 mAh de batería, más que suficiente y cuenta con una carga rápida de 33 watts. Esto ayudará a tener el 50% del equipo en tan solo 30 minutos. Por otro lado, el terminal además aguanta dos días completos, siempre y cuando lo uses para actividades básicas como revisar los correos o simplemente chatea por WhatsApp.

El Moto G71 5G lleva en su cuerpo 5000 mAh de batería, más que suficiente y cuenta con una carga rápida de 33 watts. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el caso decidas hacer uso extremo de la cámara y algunos videojuegos, aunque haya calentura leve, la batería puede llegar a durar entre 10 horas a 13 horas seguidas, dependiendo de si lo dejas o no reposar.

CONCLUSIONES